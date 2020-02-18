Армия и оружие
ИзвестияВ Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
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В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе
Комсомольская правда08:52
Партия Эрдогана: Турция готова вытеснить сирийские войска на оговоренные в Сочи позиции
Московский Комсомолец Турция07:41
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Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
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В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
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Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
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Фигурное катание
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По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Общество
Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети
Врач больницы Боткина на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга захотела наказать свою пациентку за негативный отзыв в социальной сети Instagram и подала к ней иск на 350 тысяч рублей.
Политика
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Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Экономика
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В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Биатлон
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Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Единоборства
Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном
Общество
Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин
Первый магазин компании «Юлмарт» был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Политика
В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Общество
Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы
Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
Космос
Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180
Экономика
Воронежский губернатор оправдал рост платы за капитальный ремонт
18 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсети ответил на вопрос по поводу роста платы за капитальный ремонт.
Экономика
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Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
Космос
Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе
Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
Шоу-бизнес
60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт
Армия и оружие
Шойгу: США до сих пор не начали разминировать и восстанавливать Ракку
Террористы ИГИЛ* захватили город Ракка весной 2013 года. Тогда оттуда бежали как минимум 250 тысяч жителей.
Армия и оружие
Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе.