Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Турция в ходе переговоров уведомила Россию о том, что готова самостоятельно добиться отвода сирийской армии на прежние позиции в Идлибе. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
Читать в источнике
Комментировать48

Подробнее о событии

В Турции вновь пригрозили военной операцией, чтобы добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Комсомольская правда08:52

Анкара заявила о готовности оттеснить сирийские войска

Взгляд.ру07:22

Партия Эрдогана: Турция готова вытеснить сирийские войска на оговоренные в Сочи позиции

Московский Комсомолец Турция07:41

Правящая партия Турции вновь пригрозила военной операцией в Идлибе

РИА Новости07:35

Турция готова вытеснить сирийские войска на оговорённые в Сочи позиции

News.ru07:22

В Турции заявили о готовности добиться отвода сирийских войск в Идлибе

Известия07:41

В Турции раскрыли итоги переговоров с Россией по Идлибу

Lenta.ru07:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 12:04, Ашберн
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru 07:19
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Газета.Ru 10:07
Экономика

Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Коммерсантъ 07:58
Политика

Путин уволил Суркова с должности своего помощника

Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
РБК 11:56
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Фигурное катание

Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу

По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
BFM.ru 09:34
Общество

Врач захотела наказать россиянку за негативный отзыв в соцсети

Врач больницы Боткина на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга захотела наказать свою пациентку за негативный отзыв в социальной сети Instagram и подала к ней иск на 350 тысяч рублей.
Lenta.ru 11:58
Политика

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе

Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
ТАСС 11:31
Происшествия

ФСБ задержала подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
BFM.ru 09:04
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Биатлон

Устюгов заявил, что его обвиняют в несуществующем «убийстве»

Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов, который в 2014 году на Олимпиаде в Сочи победил в составе эстафетного квартета, заявил, что у него несправедливо отбирают медаль за использование допинга.
ProstoProSport 11:39
Происшествия

В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу во время урока

ТАСС 04:42
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
Газета.Ru 10:56
Единоборства

Нурмагомедов останется в США до боя с Фергюсоном

Это Кавказ 05:36
Общество

Кто довел до банкротства крупнейший интернет-магазин

Первый магазин компании «Юлмарт» был открыт 1 июля 2008 года в Санкт-Петербурге на Кондратьевском проспекте.
Lenta.ru 16 февраля в 11:14
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
РИА Новости 10:55
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия вчера в 05:24
Армия и оружие

Штаб украинских сил в Донбассе сообщил о потерях

Городовой 05:43
Происшествия

Трое военных погибли в воинской части под Мурманском

В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Газета.Ru 11:43
Общество

Все эвакуированные из Китая в Тюмень россияне оказались здоровы

Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
ТАСС 10:07
Космос

Blue Origin готова к запуску серийного производства двигателей, которые заменят российские РД-180

Актуальные Новости 07:45
Экономика

Воронежский губернатор оправдал рост платы за капитальный ремонт

18 февраля губернатор Воронежской области Александр Гусев во время прямого эфира в соцсети ответил на вопрос по поводу роста платы за капитальный ремонт.
Блокнот Воронеж 11:13
Экономика

Милованов рассказал, когда Украина сможет догнать Белоруссию

Украине требуется $100 млрд инвестиций и 50 лет, чтобы обновить производство до уровня соседних Белоруссии и Словакии, заявил 17 февраля министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на презентации правительственной «Экономической стратегии: рост через инвестиции».
REGNUM 04:00
Космос

Телескоп ESO наблюдает поверхность гаснущей звезды Бетельгейзе

Используя Очень большой телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы запечатлели беспрецедентное угасание звезды Бетельгейзе, красного сверхгиганта, расположенного на небе в направлении созвездия Ориона.
AstroNews.ru 16 февраля в 10:46
Шоу-бизнес

60-летний Дмитрий Дибров перенес инсульт

Вокруг ТВ 11:19
Армия и оружие

Шойгу: США до сих пор не начали разминировать и восстанавливать Ракку

Террористы ИГИЛ* захватили город Ракка весной 2013 года. Тогда оттуда бежали как минимум 250 тысяч жителей.
ТК Звезда 09:05
Армия и оружие

Зеленский заявил о приближении мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна уверенно приближается к прекращению войны и миру в Донбассе.
Lenta.ru 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное