Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его ведомство активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. По его словам, анкара готова организовать чартерные рейсы для туристов из этих стран, передает агентство Anadolu.

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

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