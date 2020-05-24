Коронавирус
ИзвестияВ Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его ведомство активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. По его словам, анкара готова организовать чартерные рейсы для туристов из этих стран, передает агентство Anadolu.
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Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Здоровье
Больше половины регионов России готовы к первому этапу снятия ограничений
"44 субъекта - больше половины в РФ - уже имеют основания переходить к первому этапу [снятия ограничений] сегодня или завтра", - заверила она, отметив, что 11 мая, в день выхода из режима нерабочих дней, только девять российских субъектов могли приступить к этому процессу.
Газета.Ru вчера в 16:11
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru вчера в 10:45
Экономика
России предсказали череду карантинов до конца этого года
В документе под названием "Не пересидеть пандемию, а выиграть кризис" рассматривается несколько сценариев, и наиболее вероятный – "тяни-толкай", когда вплоть до 2021 года будут возникать новые вспышки заболевания коронавирусом, что в свою очередь приведет к периодической блокировке предприятий из-за карантина и падению ВВП на 7-10%.
Газета.Ru 22 мая в 03:26
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
Кызыл, 25 мая 2020, 07:17 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу после выявления коронавируса.
REGNUM 00:17
Политика
Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
Коммерсантъ вчера в 00:59
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Власти Москвы допустили заимствования при жёсткой нехватке средств
Власти Москвы при жёсткой нехватке средств допускают возможность заимствований, однако пока об этом речи не идёт, заявил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Московский Комсомолец вчера в 23:50
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Экономика
Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС вчера в 20:59
Общество
Ограничения в Челябинской области решили смягчить
В Челябинской области приступили к снятию режима ограничений, сообщил в инста-посте глава региона Алексей Текслер.
Вести.Ru вчера в 07:30
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Общество
На Южном Урале ожидаются грозы и град
Завтра на территории Челябинской области прогнозируются грозы, град, порывы ветра до 21 м/с.
Челябинский обзор 23 мая в 09:41
Общество
Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости 23 мая в 21:53
Общество
Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
Первую строчку в рейтинге заняла Сахалинская область, где по итогам 2019 года объем скорректированных социальных расходов бюджета составил 106,29 тысячи рублей на одного жителя.
РИА Новости вчера в 17:33
Общество
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение: ливень, град
Московский Комсомолец Екатеринбург вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом
RuNews24.ru вчера в 05:25
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Финансы
С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето
Возможные движения пары евро/рубль в обратную сторону, скорее всего, ограничится зоной поддержки возле 76,5 рубля.
Российская газета 23 мая в 23:00
Общество
Девочку, пять лет жившую в московском роддоме, забрали из больницы
Коммерсантъ вчера в 20:44
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
По информации источника в правоохранительных органах столицы, в московской районе Фили-Давыдково на Кастанаевской улице рядом с мусорным контейнером найдено тело 22-летней гражданки Кубы.
Вести.Ru вчера в 18:36
Недвижимость
640 тысяч кредитов составит объем выдачи ипотеки в 2020 году
Суммарно за год объем выдачи ипотеки в штуках составил 0,4 млн.
РБК вчера в 04:00
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 22:11
Экономика
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ вчера в 17:52
Наука
Ультразвук позволил управлять поведением макак
Во время экспериментов ученые воздействовали краткими импульсами ультразвука на фронтальные глазодвигательные поля — области лобных долей, управляющие направлением взгляда.
Naked Science 22 мая в 06:13
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Глава Орла Александр Муромский стал вдвое богаче
Орелград вчера в 12:15
Политика
Китай уличил США в подталкивании мира к новой холодной войне
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе встречи Национального народного конгресса в Пекине уличил некоторые политические силы США в том, что они подталкивают отношения между странами к «новой холодной войне».
Lenta.ru вчера в 23:35