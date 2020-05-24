В случае, если регулярное авиасообщение между Турцией Россией и Германией к этому сроку не восстановится, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов из этих стран. Ответственность за безопасность туристов с момента выхода из дома и до возвращения домой будет лежать на нас.

МИД Турции активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

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