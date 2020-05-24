МИД Турции активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

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