Коронавирус
РБКВ Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
МИД Турции активно работает над восстановлением авиасообщения с Россией и Германией. Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
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Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
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"Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", - говорится в пояснительной записке.
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Коммерсантъ 05:50
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Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Мадонна в прозрачном нижнем белье раздвинула ноги, показав трусики
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Если бы знал, что Марез останется, я бы не присоединился к «Лестеру».
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NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России
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