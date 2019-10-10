Армия и оружие
RT на русскомВ Турции заявили о ликвидации «277 террористов» в ходе операции в САР
Ранее Минобороны Турции сообщило, что силами турецкой армии с момента начала операции «Источник мира» в Сирии ликвидированы «174 террориста». 9 октября Анкара объявила о начале наземной части военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 04:51, Вашингтон
Происшествия
Депутат Госдумы Евгений Примаков предложил вернуть смертную казнь
Депутат Государственной думы России Евгений Примаков жестко высказался в связи с трагедией, которая произошла в Саратове.
Регион online 03:35
Экономика
ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт
Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета вчера в 10:53
Политика
Фонд Навального признан иностранным агентом
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов.
Lenta.ru 09 октября в 05:27
Происшествия
Число жертв ДТП под Калугой увеличилось до пяти
Число погибших увеличилось до пяти. В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших, врачи оценивают их состояние как тяжелое.
Вести.Ru вчера в 17:10
Здоровье
Минздрав нашел в работе онкоцентра им. Блохина серьезные нарушения
Внеплановая проверка работы Научно-исследовательского института (НИИ) детской онкологии и гематологии имени Николая Блохина показала, что лечение детей проводилось с нарушениями.
REGNUM вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк отреагировала на слова поддержки от Стаса Михайлова
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна в Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова за ранее опубликованный пост с поддержкой в адрес актрисы.
Радио Sputnik 03:36
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Происшествия
Губернатор выразил соболезнования семье убитой в Саратове девочки
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования семье убитой девятилетней девочки в Саратове, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Радио Sputnik 04:29
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета вчера в 07:10
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика
Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»
Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Здоровье
ВИЧ-инфекцией в Липецке заразились двое подростков
Примечательно, что в нынешнем году в Липецке зафиксировали два случая заражения ВИЧ среди несовершеннолетних.
Обозреватель Врн вчера в 13:40
Политика
Путин рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД
Президент России Владимир Путин рассказал, к чему может привести выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
ПолитРоссия 04:04
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Культура
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Piter.tv 04:26
Происшествия
Чемпион мира по боксу попал в серьезное ДТП
Газета.Ru вчера в 09:31
Происшествия
В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ
Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 00:42
Авто
Aurus собрал более 600 предзаказов, сообщил Мантуров
Aurus собрал уже более 600 предзаказов, активные продажи автомобилей начнутся с 2021 года, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 04:26
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Телепрограмма вчера в 07:50
Футбол
Дзюба: «В перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах»
В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости.
Sport24.ru 03:39
Политика
Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные болезни младенцев
По данным за 2018 год, чаще всего у детей в возрасте до года выявляли болезни органов дыхания - было зафиксировано более 2 млн случаев.
Доктор Питер 03:30
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли американского сенатора
Известия вчера в 21:14
Политика
Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новую украинскую власть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде призвал лидеров стран СНГ поддержать действующую власть Украины.
Взгляд.ру 04:47
Происшествия
Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
ТАСС вчера в 03:34
Авто
Первый кроссовер Aston Martin станет доступен в России
Aston Martin проведет российскую премьеру своего первого серийного кроссовера DBX в декабре 2019 года.
Движок вчера в 05:33