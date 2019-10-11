Армия и оружие
RT на русскомВ Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР
Ранее оборонное ведомство Турции сообщало о ликвидации «277 террористов» в Сирии. Также в Турции сообщили о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе операции «Источник мира». 9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.
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с чего всё началось
В сообщении от имени министра обороны Турции Хулуси Акара говорится, что военнослужащий погиб 10 октября, в ходе столкновения с боевиками «Рабочей партией Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов» (РПК-YPG), которых Анкара считает террористами.Международная жизнь03:57
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Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Происшествия
В ДР Конго разбился Ан-72 с россиянами на борту
Посольство РФ в Демократической республике Конго (ДРК) подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, заявила "Интерфаксу" представитель дипмиссии Наталья Кононова.
Интерфакс 07:42
Технологии
В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
REGNUM 03:54
Шоу-бизнес
Прессе предложили интервью с Анастасией Заворотнюк за 800 тысяч
Желающий прилично подзаработать "медработник" потребовал сотни тысяч рублей за интервью с тяжелобольной актрисой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 14:17
Армия и оружие
Путин назвал возможные последствия военной операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии может способствовать бегству десятков особо опасных боевиков ИГИЛ*.
ТК Звезда 06:19
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика
Путин: РФ поддержит любые усилия по достижению мира на Украине
Владимир Путин заявил, что нужно поддерживать любые усилия, направленные на достижения мира, в том числе на юго-востоке Украины.
Российская газета 07:42
Кино
Добронравов прокомментировал сведения об уходе Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета 07:23
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Российская газета 03:30
Армия и оружие
Нигерия получила от России партию вертолетов Ми-35М
Военно-воздушные силы Нигерии получили шесть российских ударных вертолетов Ми-35М, еще столько же осталось завезти.
ТК Звезда 07:05
Экономика
Греф сообщил о настройке «Сбербанк Онлайн» под нужды оленеводов
Глава Сбербанка Герман Греф в рамках делового завтрака Минсельхоза, прошедшего в пятницу, 11 октября, на площадке корпоративного университета Сбербанка, рассказал о трансформации жизни в глубинке, передает корреспондент РБК.
РБК 07:29
Политика
Петербургский депутат пожаловался в ФСБ на угрозы в свой адрес
Муниципальный депутат от "Партии роста" округа № 72 Фрунзенского района Петербурга Вячеслав Кулекин заявил в ФСБ о давлении и угрозах в его адрес, а также в адрес его семьи Кулекин отметил, что угрожавший - представитель "Единой России", и он требует от него сдать мандат и угрожает ему и его семье в случае отказа.
Neva.Today 06:11
Происшествия
Названа предварительная причина аварийной посадки самолёта Ан-12
RT на русском вчера в 03:47
Политика
WSJ: Трамп назначит замгоссекретаря Салливана послом США в России
Американский лидер Дональд Трамп намерен назначить послом США в России заместителя госсекретаря Соединённых Штатов Джона Салливана.
RT на русском 05:33
Политика
Зеленский признал отсутствие в Крыму цивилизации в украинский период
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что до 2014 года в Крыму не было «цивилизации и инфраструктуры».
Телеканал 360° 00:15
Политика
ФБК Навального уведомили о включении в реестр НКО-иноагентов – Минюст
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный блогером Алексеем Навальным, своевременно получил уведомление от Министерства юстиции РФ о включении в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
REGNUM 06:41
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять
Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять К последнее время к семейному захоронению на Анкудиновском кладбище зачастили посторонние люди.
Экспресс газета 06:53
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Происшествия
В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение
В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.
Российская газета 06:31
Шоу-бизнес
Джигурда запретил Анисиной делать ЭКО из-за ситуации с Заворотнюк
Джигурда отметил, что до этого они с Анисиной думали воспользоваться ЭКО, но после того, как стало известно о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, возникновение которой некоторые связывают с проведением искусственного оплодотворения, звездная пара передумала.
Народные новости 03:25
Политика
Алиев в Ашхабаде пожаловался на памятник Гарегину Нжде в Армении
В столице Туркменистана Ашхабаде проходит заседание глав государств-членов СНГ, на котором выступил и президент Азербайджана.
Rusarminfo.ru 03:10
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Авто
АвтоВАЗ отказался от выпуска новой модели Lada Van
Представители АвтоВАЗа впервые официально прокомментировали информацию о возможном запуске новой модели с условным названием Lada Van.
Wroom.ru вчера в 16:16
Здоровье
Названы помогающие очистить сосуды продукты
ФАН вчера в 02:53
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46