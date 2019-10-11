с чего всё началось

Ранее оборонное ведомство Турции сообщало о ликвидации «277 террористов» в Сирии. Также в Турции сообщили о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе операции «Источник мира». 9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.

В Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР

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