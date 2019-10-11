Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Турции заявили о ликвидации «342 террористов» в ходе операции в САР

Ранее оборонное ведомство Турции сообщало о ликвидации «277 террористов» в Сирии. Также в Турции сообщили о гибели первого турецкого военнослужащего в ходе операции «Источник мира». 9 октября Анкара объявила о начале наземной части этой военной операции.
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 от имени министра обороны Турции Хулуси Акара говорится, что военнослужащий погиб 10 октября, в ходе столкновения с боевиками «Рабочей партией Курдистана — Сил самообороны сирийских курдов» (РПК-YPG), которых Анкара считает террористами.
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