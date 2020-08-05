Коронавирус
РИА НовостиВ Турции заявили о резком росте случаев коронавируса на курортах
На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", - написал он.
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Армия и оружие
США показали удар гиперзвуковым C-HGB
Lenta.ru 04:43
Происшествия
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной
Глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.
Piter.tv 04:21
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК вчера в 10:52
Технологии
Беспроводную передачу электроэнергии создали в Новой Зеландии
Специалисты из Новой Зеландии придумали, как можно передавать электроэнергию подобно Wi Fi роутеру или Bluetooth.
МедиаПоток 01:38
Общество
В России за сутки выявили 5 204 новых случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России диагностировали 5 204 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.
РБК 04:19
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многовекторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM вчера в 06:59
Происшествия
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало в YouTube видеозапись драки с участием украинской модели Дарьей Кирилюк на курорте Чешме (Турция) на Эгейском море.
Lenta.ru вчера в 21:00
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
Политические журналисты активно обсуждают идею, согласно которой президент РФ Владимир Путин готов поглотить часть Белоруссии.
CT news вчера в 18:11
Происшествия
В Сочи два диких медведя насмерть задрали 11-летнего ребенка
Российская газета 03:17
Здоровье
Названы сроки новой вспышки коронавируса на Украине
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал сроки новой вспышки коронавируса в стране, передают «Українські Новини».
Lenta.ru вчера в 08:24
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 06:23
Экономика
Краснодарский край занимает третье место в стране по сумме выплат на профилактику коронавируса
Наибольшую сумму среди субъектов выдали в Москве – около 1,2 млрд, Санкт-Петербурге – около 600 млн и на Кубани – более 502 млн.
Краснодарские известия 03:09
Армия и оружие
Корвет проекта 20380 «Алдар Цыденжапов» прошёл первый этап испытаний
Во Владивостоке, на сдаточной базе Амурского судостроительного завода (АСЗ), завершился этап швартовых испытаний новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который построен на предприятии специально для Тихоокеанского флота - говорится в сообщении.
Военное обозрение 02:14
Общество
Мишустин снял ограничения на железнодорожные поездки в Калининград
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами возобновляется.
Коммерсантъ 02:30
Фигурное катание
ISU изменил формат Гран-при по фигурному катанию из-за коронавируса
CT news вчера в 14:16
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Телеведущий Александр Гордон развелся с четвертой женой
Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
BFM.ru 01:33
Политика
Трамп заявил, что генералы в США считают взрыв в Бейруте нападением
Газета.Ru вчера в 21:13
Политика
Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию
Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
RT на русском вчера в 13:24
Футбол
«Спартак» представил полузащитника Урунова
РИА Новости 04:27
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Popcornnews.ru 04:15
Здоровье
Названы в 30 раз увеличивающие риск развития рака факторы
Риск развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, употребление алкоголя дополнительно увеличивает эти цифры.
Lenta.ru 04:16
Кино
Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс
Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU вчера в 09:09
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com вчера в 14:49
Политика
Грузинский посол в Израиле: Мы предупреждали в 2008-м, что после Грузии Россия двинется дальше
Не называя причин, по которым российская армия оказалась на грузинской территории, посол заявляет, что в 2008 году Грузия «предупреждала Европу о том, что грузинская территория не станет единственной для российской агрессии», что «после Грузии Россия двинется дальше».
Военное обозрение вчера в 23:52
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Политика
В Эстонии ответили на обвинения в задирании России
Профессор отметил, что создание в странах Балтии баз НАТО стало бы неизбежным ответом на растущую агрессию России.
Lenta.ru 04:19