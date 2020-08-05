На турецких курортах резко выросло число случаев заражения COVID-19, заявил в твиттере министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. "Впервые за последнее время мы видим серьезный рост числа зараженных", - написал он.

В Турции заявили о резком росте случаев коронавируса на курортах

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