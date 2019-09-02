Политика

RT на русскомRT на русскомВ Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Турция нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара готова закупить дополнительную партию С-400, если США не продадут ЗРК Patriot.
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Нам нужно больше: Анкара купит у Москвы дополнительные С-400

РЕН ТВ20:08

Турция пригрозила США закупкой дополнительных С-400

Взгляд.ру10:43

Турция намерена купить у России дополнительные ЗРК С-400

Газета.Ru14:58

В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

RT на русском15:11

Турция и Россия не ведут переговоры о покупке истребителей Су-35 и Су-57

Коммерсантъ11:07

В Турции допустили покупку дополнительной партии С-400

РИА Новости10:52

В МИД Турции заявили о готовности приобрести дополнительные С-400 у России

ТАСС10:51
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:14, Вашингтон
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В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
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Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
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Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины

Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
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Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
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Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
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Испанцы нашли на яхте россиянина и 800 килограммов кокаина

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В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми

Тела еще четырех погибших найдены в понедельник у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло прогулочное судно Conception.
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Украинского политолога выгнали из студии «России 1»

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Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.
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В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»

Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.
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