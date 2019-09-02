Турция нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара готова закупить дополнительную партию С-400, если США не продадут ЗРК Patriot.

В Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400

Политика На блокаде Крыма Украина потеряла миллиард долларов Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов назвал блокаду Крыма ошибкой, которая обернулась для Киева крупными экономическими потерями.

Политика Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Общество СМИ: письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом во вторник сообщила газета Asahi.

Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».

Политика Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Экономика Названы самые популярные у россиян товары по акции Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.

Политика Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.

Общество Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.

Политика В Конгрессе США инициируют новую проверку в отношении Дональда Трампа Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей намерен провести расследование по поводу платы за молчание женщинам, с которыми у президента США, возможно, были любовные связи.

Шоу-бизнес Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.

Космос Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца "Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.

Общество Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.

Происшествия На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".

Происшествия В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.

Общество На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».

Единоборства До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.

Экономика В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.

Футбол Переход Комличенко в ЦСКА сорвался Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".

Происшествия Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми Тела еще четырех погибших найдены в понедельник у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло прогулочное судно Conception.

Политика Украинского политолога выгнали из студии «России 1» Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.

Политика Зариф: Иран может объявить о сокращении обязательств по СВПД Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.