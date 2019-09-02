Политика
RT на русскомВ Турции заявили о возможности закупить дополнительную партию С-400
Турция нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу. По его словам, Анкара готова закупить дополнительную партию С-400, если США не продадут ЗРК Patriot.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 23:14, Вашингтон
Политика
На блокаде Крыма Украина потеряла миллиард долларов
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов назвал блокаду Крыма ошибкой, которая обернулась для Киева крупными экономическими потерями.
SM News 07:34
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Политика
Китай начал разбирательство в ВТО из-за пошлин США
Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары со стороны США, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
REGNUM 18:33
Общество
СМИ: письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии
Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом во вторник сообщила газета Asahi.
ТАСС 22:10
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Торпедо» в матче КХЛ
В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское «Динамо» добыло домашнюю победу над нижегородским «Торпедо».
RT на русском 15:04
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Политика
Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru 16:53
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
Чаще всего россияне покупают по промоакциям бытовую химию и шоколад. Об этом свидетельствуют данные исследования компании Nielsen.
Известия 21:18
Политика
Стала известна новая схема обмена заключенными России и Украины
Обмен заключенными между Россией и Украиной, который может коснуться, в частности, задержанных в Керченском проливе украинских моряков, а также главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова, был отложен из-за юридических проволочек.
Газета.Ru 16:20
Общество
Роджер Уотерс выступил у здания МВД Британии в поддержку Ассанжа
Поднявшись на трибуну, Уотерс сказал, что он шокирован тем, в каких условиях содержится основатель Wikileaks.
РИА Новости 14:40
Политика
В Конгрессе США инициируют новую проверку в отношении Дональда Трампа
Комитет по вопросам судопроизводства Палаты представителей намерен провести расследование по поводу платы за молчание женщинам, с которыми у президента США, возможно, были любовные связи.
Эхо Москвы 22:19
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова впервые прокомментировала развод
Андрей пока что никак не прокомментировал новость о своем разводе, зато это сделала Мария.
Woman.ru 11:35
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
"Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 км) как попутную нагрузку", - пояснили в центре.
ТАСС 20:01
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец 12:26
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Происшествия
На Багамах жертвами урагана «Дориан» стали пять человек
На островах Абако (Багамы) не менее пяти человек погибли из-за урагана "Дориан".
Российская газета 18:25
Происшествия
В Калужской области нашли тело пропавшего девятилетнего мальчика
Тело девятилетнего мальчика, поиски которого велись в Калужской области, обнаружено в водохранилище города Кирова, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости 12:47
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ 11:16
Единоборства
До боя Нурмагомедова и Порье осталось семь дней
Порье же прилетел за семь дней до выхода в октагон.
RT на русском 31 августа в 14:25
Экономика
В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
REGNUM 00:20
Футбол
Переход Комличенко в ЦСКА сорвался
Переход форварда чешского "Млады Болеслав" Николая Комличенко в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:27
Культура
Владимир Мединский вручил первокурсникам ГИТИСа студенческие билеты
Вечерняя Москва 11:45
Происшествия
Число жертв пожара на судне у берегов Калифорнии выросло до восьми
Тела еще четырех погибших найдены в понедельник у северного побережья острова Санта-Крус (штат Калифорния), где затонуло прогулочное судно Conception.
ТАСС 20:07
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Политика
Зариф: Иран может объявить о сокращении обязательств по СВПД
Иран объявит в четверг о новом сокращении выполнения обязательств по ядерной сделке.
Вестник Кавказа вчера в 09:49
Общество
В Северной Каролине введен режим ЧС из-за урагана «Дориан»
Первого удара урагана ожидали во Флориде – там уже объявлен режим ЧС. Также режим чрезвычайной ситуации ввели в Джорджии и Южной Каролине.
Вести.Ru вчера в 18:29