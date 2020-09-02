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Lenta.ru
Lenta.ru

В Турции заявили о втором пике пандемии коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе пресс-конференции заявил, что страна проходит второй пик первой волны пандемии коронавируса нового типа.В источнике
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RT на русском

В Турции заявили о новом пике пандемии коронавируса

RT на русском15:03
ТАСС

Глава турецкого Минздрава заявил, что страна проходит второй пик первой волны коронавируса

ТАСС13:19
Говорит Москва

Минздрав Турции сообщил о прохождении страной второго пика первой волны COVID-19

Говорит Москва13:37
Известия

Глава Минздрава Турции завил о новом пике первой волны коронавируса

Известия13:32
РИА Новости

В Турции объявили о втором пике пандемии коронавируса

РИА Новости13:30
Газета.Ru

Турция сообщила о прохождении второго пика первой волны COVID-19

Газета.Ru13:41
Московский Комсомолец Турция

Турция находится на втором пике первой волны вспышки COVID-19

Московский Комсомолец Турция04:03

Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным

«Только единодушная решительная позиция и твёрдое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств», — добавили украинские дипломаты.
Украина призвала к санкциям против России из-за ситуации с Навальным
RT на русском15:36
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Россия может оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бывшим премьер-министром Италии, 83-летним лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, который заразился новой коронавирусной инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:10
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Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
Car.ruвчера в 01:03
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В Москве мужчина устроил конфликт на борту прогулочного теплохода

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу, на палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки.
ТАСС15:35
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ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи

Компания «ПИК-Инвестпроект» — «дочка» крупнейшего застройщика жилья в России, группы ПИК (59,33% принадлежит Сергею Гордееву, 23,05% — группе ВТБ), стала единственным собственником ООО «Парасанг системс», следует из данных ЕГРЮЛ.
РБК15:39

48 российских вузов вошли в рейтинг Times Higher Education

Следом среди российских вузов идет Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого: он существенно улучшил свои показатели по сравнению с прошлым годом и вошел в группу 301–350 (ранее попадал в 501–600).
Коммерсантъ09:50

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
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Белорусская оппозиция попыталась связаться с послом России

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с послом РФ в республике Дмитрием Мезенцевым, ответа на запросы пока нет, сообщила в среду член президиума совета Мария Колесникова.
РИА Новости15:31
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