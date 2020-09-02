Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.