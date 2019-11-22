Армия и оружие
RT на русскомВ Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что на территории Сирии был пойман боевик террористической организации «Исламское государство»*, который причастен к терактам в России и Германии.
Читать в источнике
Оценить42
Подробнее о событии
Показать все источники
В МВД Турции сообщили о задержании боевика ИГИЛ*, который является организатором терактов в РФ и ГДР
Комсомольская правда03:00
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 04:03, Ашберн
Экономика
Стала известна стоимость выставленных на продажу акций «Газпрома»
Уточняется, что количество поступивших заявок составляет 479 штук.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющим мировых аналогов».
Кино
«Игре престолов» сняли альтернативный финал
Актер добавил, что итоговая версия финала во многом удивила его, хотя многие моменты ему понравились.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Общество
В Генпрокуратуре прокомментировали новые правила медосмотра водителей
Минздрав РФ, вводя новые правила медосвидетельствования водителей, совершил ошибку, она будет исправлена, заявил журналистам в пятницу первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.
Общество
ФСБ задержала главарей и членов «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности России задержала двух главарей и семь участников запрещённой в РФ международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которые пытались сформировать в регионах страны сетевые закрытые структуры.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400
Политика
Тверской суд зарегистрировал иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину.
Общество
Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу
Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году, сообщает журнал Fortune.
Транспорт
На МЦД-2 произошел сбой в движении поездов
На втором маршруте центрального Московского диаметра (МЦД-2) и на Рижском направлении железной дороги произошел сбой.
Общество
Роспотребнадзор следит за ситуацией с радиацией в Южно-Китайском море
В Роспотребнадзоре добавили, что ситуация остаётся на контроле службы.
Общество
Сильный ветер сорвал крышу со школы в крымском Джанкое
«Ночью сильным ветром сорвало крышу в школе №7 в городе Джанкое, общая площадь сорванного участка 840 квадратных метров, никто не пострадал», — рассказал источник.
Авто
Tesla выпустила свой первый пикап Cybertruck
Американская компания Tesla представила первый в своей истории пикап, который получил название Cybertruck.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 получил емкий аккумулятор
Происшествия
Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Технологии
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Политика
Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии
Сербское Агентство информационной безопасности уже давно осведомлено о деятельности в стране российского разведчика, заявил на пресс-конференции президент Сербии Александр Вучич.
Теннис
Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Общество
Владимир Путин признал, что реальные доходы россиян перестали расти
В июне этого года президент России говорил, что реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада в течение нескольких последних лет.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Авто
Представлен роскошнейший внедорожник Mercedes-Maybach GLS
Компания Mercedes представила свой самый роскошный внедорожник.
Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
Авто
Volkswagen представила купеобразный Teramont Cross Sport
Дебют нового купеобразного кроссовера Teramont/Atlas Cross Sport состоялся на автомобильной выставке в американском Лос-Анджелесе.
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Культура
Rambler Group запустила продюсерское бюро во главе с Иваном Вырыпаевым
Rambler Group создала театральное продюсерское бюро — «Okko Театр», сообщается в пресс-релизе холдинга.