с чего всё началось

Полиция начала проверку из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости". В МВД республики уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

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