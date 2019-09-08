с чего всё началось

МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями

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