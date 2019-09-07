Происшествия
Газета.RuПолиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости". В МВД республики уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.
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На границе Красноярского края и Тувы совершено нападение на автобус с участниками выборов
Newslab.ruвчера в 12:24
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