Происшествия

Газета.RuГазета.RuПолиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве

Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости". В МВД республики уточнили, что пострадавших в результате инцидента нет.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

МВД Тувы проводит проверку после нападения на автобус с наблюдателями

Говорит Москва03:21

На границе Красноярского края и Тувы совершено нападение на автобус с участниками выборов

Newslab.ruвчера в 12:24

Полиция проверяет информацию об обстреле автобуса с журналистами в Туве

ТАССвчера в 21:40

МВД Тувы проводит проверку после нападения на автобус с наблюдателями

News.ru03:59

Российских журналистов и наблюдателей обстреляли

Lenta.ruвчера в 13:39

Наездники в масках обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями на границе Красноярского края и Тывы

URA.Ruвчера в 15:37

Неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами в Туве

Эхо Москвы02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Здоровье

Республиканская больница Бурятии получила современное оборудование

Номер один вчера в 21:16
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко купила иномарку

Одна из самых ярких выпускниц скандально известного телепроекта «Дом-2» Екатерина Колисниченко похвасталась поклонникам новым автомобилем.
Дни24 02:05
Единоборства

Хабиб победил Порье, первые слова после боя, почему Порье плакал

Нурмагомедов даже пообещал американцу денег с продажи его футболки.
Чемпионат 04:20
Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены досрочно

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание за хулиганство, будут освобождены досрочно.
URA.Ru 06 сентября в 03:00
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Шоу-бизнес

Вдова лидера Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж

Вдова солиста группы Linkin Park Честера Беннингтона, Талинда, объявила в своем Instagram о том, что выходит замуж спустя два года после гибели супруга.
Комсомольская правда 02:57
Политика

К 10 утра явка на онлайн-голосование в Москве составила почти 40%

К 10 утра воскресенья, 8 сентября, явка в рамках электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму составила порядка 40%.
Московский Комсомолец 03:40
Наука

Математики сумели разложить число 42 на три куба через 65 лет

Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд сумели разложить число 42 на три куба.
iReactor 00:45
Политика

Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

Lenta.ru 03:29
Происшествия

На Сахалине загорелась школа с избирательным участком

Российская газета вчера в 22:52
Политика

Владимир Зеленский раскрыл план разведения сил в Донбассе

Говорит Москва вчера в 10:48
Общество

Первый снег выпал в районе Сочи

Стоит, правда, сказать, что снег выпал не у берега моря, а на высоте немногим более двух тысяч метров — в популярном курорте Красная Поляна.
Big-Rostov.ru вчера в 15:23
Происшествия

«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений

В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
Российская газета 04:11
Футбол

РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура

Петербургский дневник вчера в 11:59
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний вчера в 02:50
Игры

В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр

Невские Новости вчера в 12:39
Происшествия

В Нью-Йорке вандал с банджо повредил статую быка на Уолл-стрит

В Нью-Йорке мужчина с помощью банджо повредил статую «Атакующий бык» на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на городскую полицию.
РБК 03:35
Общество

Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Кино

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»

Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Политика

Макрон назвал решающим шагом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон поприветствовал обмен заключенными между Россией и Украиной.
Коммерсантъ вчера в 14:15
Общество

Командир Airbus A321 Дамир Юсупов станет героем «Вечернего Урганта»

Екатеринбург-ТВ 03:17
Армия и оружие

Один человек погиб при перемещении военной техники на Украине

На Украине при перемещении военной техники погиб военнослужащий.
Газета.Ru 01:20
Происшествия

В Ленинградской области три человека погибли в результате ДТП

Три человека погибли, один получил травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Ленинградской области.
REGNUM 02:46
Общество

В РПЦ назвали современных мужчин национальной трагедией

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал современных русских мужчин слабыми.
Lenta.ru 04:02
Кино

Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»

Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
Мойка78 вчера в 15:51
Гаджеты

Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети

Актуальные Новости 00:57
Политика

Явка на выборах в Челябинской области к 12 часам превысила 16%

АиФ Челябинск 03:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова

Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru вчера в 14:30
Политика

Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»

REGNUM вчера в 18:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное