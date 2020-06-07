Коронавирус
ИзвестияВ Туве введут карантин из-за COVID-19
В Туве введут карантин сроком на две недели из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Шолбан Кара-оол, документ опубликован на официальном портале субъекта 7 июня.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва <…> установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в распоряжении главы республики, документ опубликован на сайте правительства Тувы.Телеканал 360°01:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Роспотребнадзор Тувы пояснил отличие режима самоизоляции от карантина
Московский Комсомолец Тыва04:05
Тува на две недели вводит повсеместный карантин, а Хакасия — запрет на обслуживание без масок
Newslab.ru05 июня в 22:48
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 09:16, Ашберн
Общество
Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Общество
МЧС предупредило о надвигающейся на Москву грозе
Интерфакс 07:34
Общество
Для российских пляжей установят единые требования по безопасности
МЧС планирует установить для российских пляжей единые требования к обеспечению безопасности отдыхающих.
Российская газета 03:37
Игры
В Steam вернулись игры Electronic Arts
В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 05 июня в 02:02
Шоу-бизнес
В Москве простились с актером Михаилом Кокшеновым
Церемония прощания с актером Михаилом Кокшеновым прошла в ритуальном зале Митинского крематория в Москве.
Коммерсантъ 08:22
Происшествия
В Красноярском крае из-за паводков рухнул автомобильный мост
Красноярск, 7 июня 2020, 08:33 — REGNUM В Красноярском крае из-за сильных дождей обрушился автомобильный мост на реке Сейба.
REGNUM 01:33
Авто
Audi RS Q8 получил 1000-сильный мотор
Тюнинг-ателье Wheelsandmore разработала пять вариантов пакетов доработок для модели Audi RS Q8.
SpeedMe 05 июня в 00:30
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК 07:52
Общество
Минюст подтвердил законность указов Собянина
Минюст пришел к выводу, что ограничительные меры были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан.
Lenta.ru 05 июня в 16:32
Политика
В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.
РИА Новости 08:38
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропал". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru вчера в 18:35
Религия
Православные верующие отмечают День Святой Троицы
Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают День Святой Троицы (Пятидесятница), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:53
Армия и оружие
Эксперт: Россия не может отслеживать атомные подводные лодки США
URA.Ru 05 июня в 14:05
Общество
В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса
В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала «банное» фото без макияжа
На своей странице в Instagram 32-летняя Асмус поделилась снимком, сделанным сразу после «водных процедур»: в банном халате и полотенце на голове.
MedikForum.ru 08:10
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru вчера в 07:49
Кино
Сериал «Ковбой Бибоп» от Netflix не будет ремейком оригинального аниме
Народные новости 04 июня в 09:44
Финансы
Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии
Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.
Известия 09:04
Футбол
«Краснодар» хочет подписать 17-летнего форварда «Васко да Гама»
По имеющейся информации, предметный интерес к 17-летнему форварду проявляет «Краснодар», который рассматривает вариант с подписанием бразильца в рамках летнего трансферного окна.
Metaratings 09:05
Общество
Названы области России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число новых случаев заражения зарегистрировали в Севастополе, где за сутки заболели только два человека.
Live24 04:25
Футбол
Бернд Лено: «Бавария» — уже чемпион, как всегда. Это скучно и грустно
После 30-го тура мюнхенская «Бавария», набрав 70 очков, возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.
Чемпионат 08:58
Происшествия
В Кузбассе спасатель погиб при испытаниях пожарного рукава
В Кемеровской области при испытании оборудования тяжелые травмы получил заместитель начальника пожарно-спасательной части в городе Анжеро-Судженск.
Российская газета 03:33
Авто
«ГАЗ» может выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Модель разделит платформу с новой Skoda Octavia A8, а помогать в ее разработке будет немецкий концерн Volkswagen.
Автоновости дня 05 июня в 03:49