с чего всё началось

В Туве введут карантин сроком на две недели из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Шолбан Кара-оол, документ опубликован на официальном портале субъекта 7 июня.

Общество Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию. 557

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Игры В Steam вернулись игры Electronic Arts В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания. 41

Общество Минюст подтвердил законность указов Собянина Минюст пришел к выводу, что ограничительные меры были приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти и отвечают конституционным целям охраны жизни и здоровья граждан. 1,1K

Политика В Росгвардии назвали преклонение колен коллегами из США унижением Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Джорджа Флойда.

Общество В Петербурге подтвердили 55 новых смертей от коронавируса В Петербурге за сутки подтверждено 55 новых случаев смерти от коронавирусной инфекции, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 76

Шоу-бизнес Кристина Асмус показала «банное» фото без макияжа На своей странице в Instagram 32-летняя Асмус поделилась снимком, сделанным сразу после «водных процедур»: в банном халате и полотенце на голове. 1

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Финансы Курс доллара может вернуться к показателям начала пандемии Российская валюта хорошо укрепилась благодаря поэтапному выходу развитых экономик изкарантина, росту цен на нефть и новостям о разработке вакцины от COVID-19, перечислили факторы поддержки рубля Иван Копейкин. 80

Единоборства Макгрегор назвал причину завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор объяснил завершение своей карьеры длительным ожиданием следующего поединка.