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В Туве введут карантин сроком на две недели из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Шолбан Кара-оол, документ опубликован на официальном портале субъекта 7 июня.
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«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва <…> установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в распоряжении главы республики, документ опубликован на сайте правительства Тувы
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