с чего всё началось

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.

Общество В России выявили 8 984 новых случая коронавируса За последние сутки в России выявлено 8 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Фигурное катание Туктамышева в Instagram исполнила горячий танец Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Instagram-аккаунте поделилась с подписчиками своим зажигательным танцем .

Шоу-бизнес На критику Валерии ответил Сергей Шнуров Певец Сергей Шнуров ответил на слова Валерии о том, что лидер «Ленинграда» «переобулся и требует помощи шоу-бизнесу». 86

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,6K

Единоборства Глава UFC отреагировал на отставку Конора МакГрегора Президент UFC, Дана Уайт, ответил на вопрос о том, что он думает о заявлении Конора МакГрегора, который совершенно неожиданно сообщил о завершении профессиональной карьеры бойца.

Экономика Золотовалютный резерв Китая превысил $3,1 трлн Золотовалютный резерв КНР, по состоянию на конец мая 2020 года, составлял $3 трлн 101 млрд 700 млн, передает "Интерфакс" со ссылкой на Государственное управление валютного контроля Китая.

Политика Байден собрал голоса для выдвижения в президенты США Бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточно голосов делегатов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии, передает Associated Press (AP). 13

Политика Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины. 39

Шоу-бизнес Михаил Кокшенов не оставил завещания Бывшая супруга подчеркивает, что Михаил Михайлович, несмотря на случившийся инсульт 3 года назад, без средств к существованию не остался.