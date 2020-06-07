с чего всё началось

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Альбина Джанабаева впервые показала лицо младшего сына от Меладзе Певица опубликовала милое видео, на котором она с Лукой кормит уточек.

Религия Службы по случаю праздника Троицы пройдут в российских храмах День Святой Троицы в России отмечается на 50-е сутки после окончания Пасхи, поэтому праздник также принято называть Пятидесятницей.

Экономика Экспорт Китая в январе-мае 2020 года снизился на 7,7% Экспорт Китая на фоне эпидемии коронавируса в январе-мае 2020 года упал на 7,7%, а импорт - на 8,2% по сравнению с показателями аналогичного периода 2019 года, свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные главного таможенного управления КНР. 13

Общество The Sunday Times узнала о переезде Скрипалей в Новую Зеландию По данным издания, Скрипали больше года жили в убежище секретной разведывательной службы Великобритании MI6 до того, как получили новые паспорта и начали новую жизнь в Новой Зеландии. 222

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,2K

Футбол Кафу: «Александер-Арнольд может стать одним из лучших футболистов в мире» Если Трент будет продолжает играть на таком уровне, он будет считаться одним из лучших футболистов в мире.

Политика Глава МИД ФРГ назвал Китай будущей супердержавой Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал Китай будущей супердержавой и призвал не ограничивать диалог с Пекином только экономическими и торговыми вопросами. 5

Здоровье Соблюдать меры профилактики рекомендуют переболевшим коронавирусом Главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова заявила, что людям, уже переболевшим коронавирусом, по-прежнему стоит соблюдать профилактические меры. 2

Происшествия На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине. 151

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 970

Шоу-бизнес Михаил Кокшенов не оставил завещания Бывшая супруга подчеркивает, что Михаил Михайлович, несмотря на случившийся инсульт 3 года назад, без средств к существованию не остался. 4