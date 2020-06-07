Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.
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«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва <…> установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в распоряжении главы республики, документ опубликован на сайте правительства Тувы
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