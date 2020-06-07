с чего всё началось

Власти Тувы, где выявили более 1,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ввели на две недели на территории республики карантин. Об этом говорится в распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола размещенном на официальном сайте региона. Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта.

Политика Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина». 58

Киберспорт Liquid и FlyToMoon покинули ESL One Birmingham 2020 по Dota 2 Liquid и FlyToMoon заняли 5-6 место и заработали по $10 тыс. Матчи дивизиона Европы и СНГ на ESL One Birmingham 2020 проходят с 24 мая по 7 июня в онлайне.

Космос Несмотря на Маска: NASA заплатит России 90 миллионов долларов Автор Forbes Джейми Картер рассказал, что несмотря на успех SpaceX, NASA заплатит России 90 миллионов долларов, чтобы доставить американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС). 23

Общество Прохоров заступился за Потанина после аварии на ТЭЦ в Норильске Почему Прохоров продал долю в "Норникеле" Конфликт между Прохоровым и Потаниным разразился в 2007 году после инцидента с задержанием первого в Куршевеле. 631

Гаджеты Владельцы Apple iPhone 11 жалуются на позеленение экрана В Сети появились жалобы пользователей на периодически появляющийся заметный зелёный оттенок у дисплеев смартфонов Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 8

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Политика Захарова оценила предложение США помочь после ЧП в Норильске Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова. 16

Здоровье Диета и физические упражнения избавят от диабета II типа Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ученых из Медицинского Колледжа Вейл Корнелл, расположенного в Катаре, самым эффективным и без лекарственным способом лечения диабета был выявлен симбиоз постоянных физических упражнений и низкокалорийного рациона.

Общество Тува на две недели усилит контроль за соблюдением режима самоизоляции Правительство Тувы с 8 по 22 июня усилит меры контроля за соблюдением режима самоизоляции.

Энергетика Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение возобновляет добычу Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Шарара (Sharara) постепенно возобновляет добычу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.