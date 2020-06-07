Коронавирус
ТАССВ Туве ввели карантин из-за коронавируса
Власти Тувы, где выявили более 1,6 тыс. случаев коронавирусной инфекции, ввели на две недели на территории республики карантин. Об этом говорится в распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола размещенном на официальном сайте региона. Режим самоизоляции был введен в Туве с 30 марта.
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с чего всё началось
В распоряжении главы республики Шолбана Кара-оола говорится, что на автомобильных на границах между муниципалитетами будут размещены мобильные посты, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.Znak.com01:30
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3DNews вчера в 03:43
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ТАСС вчера в 17:00
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Росбалт вчера в 17:25
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Интерфакс вчера в 15:34
Общество
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
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Ведомости вчера в 11:23
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