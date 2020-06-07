с чего всё началось

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.

Политика Помпео сравнил Китай с нацистской Германией из-за ситуации в Гонконге По словам госсекретаря, пытаясь распространить на Гонконг закон о национальной безопасности, Коммунистическая партия Китая (КПК) нарушила обещания, которые закреплены в договоре с Великобританией, что «похоже на нарушенные обещания Германии, выступившей против остальной Европы». 2

Политика Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина. 874

Общество Число жертв COVID-19 в мире превысило 400 тысяч Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний-партнеров столичной мэрии. 633

Единоборства Макгрегор заявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,2K

Общество У главы калининградского Минсельхоза выявили коронавирус У министра сельского хозяйства Калининградской области Натальи Шевцовой выявили коронавирусную инфекцию COVID-19. 2

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 6

Здоровье В России решили изменить правила медосвидетельствования для водителей Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. 1,1K

Наука Стали известны подробности рекордного погружения на дно Марианской впадины созданного в России аппарата «Витязь-Д» В начале мая этого года созданный в России подводный аппарат «Витязь-Д» совершил рекордное погружение на дно Марианской впадины, преодолев глубину более 10 тысяч метров.