Коронавирус
Газета.RuВ Туве вводят карантин из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.
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с чего всё началось
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и необходимостью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва <…> установить с 8 по 21 июня 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории Республики Тыва», — говорится в распоряжении главы республики, документ опубликован на сайте правительства Тувы.Телеканал 360°01:44
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