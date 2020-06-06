Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Туве вводят карантин из-за коронавируса

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.
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Глава Тувы Шолбан Кара-Оол ввел карантин на всей территории республики с 8 по 21 июня, сказано в распоряжении
, опубликованном на сайте регионального правительства.
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