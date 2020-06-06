с чего всё началось

Глава Тувы Шолбан Кара-оол с 8 июня вводит в республике двухнедельный карантин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте правительства Тувы.

Гаджеты OPPO подтвердила грядущий выход на рынок смарт-телевизоров Китайская компания OPPO, один из крупнейших в мире поставщиков смартфонов, опубликовала инфографику в честь годовщины усилий по коммерциализации решений 5G на родном рынке.

Общество Во Владимирской области выявили 55 новых носителей коронавируса Владимир, 4 июня 2020, 12:04 — REGNUM Во Владимирской области 4 июня лабораторно подтверждено 55 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба. 750

Происшествия В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова. 27

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,1K

Политика Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган. 36

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 6

Общество Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".

Единоборства Гарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250 Американский боец Коди Гарбрандт победил бразильского спортсмена Рафаэла Ассунсана в со-главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 250.

Общество В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19 Двое детей есть в числе 96 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число зараженных в регионе превысило 3,5 тысячи, сообщил в пятницу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 868

Единоборства Макгрегор объявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил, что завершает свою карьеру.

Общество Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. 24

Шоу-бизнес Ольга Орлова показала пышную грудь под мокрым топом Накануне похожее фото опубликовала супруга Александра Цекало Дарина Эрвин - тоже в мокром белом топе на голое тело. 12

Политика Байден получил голоса делегатов для выдвижения кандидатом в президенты Джозеф Байден получил достаточное число голосов делегатов предстоящего национального съезда демократов для выдвижения кандидатом в президенты США на предстоящих выборах. 13

Армия и оружие Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии. 46

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 15