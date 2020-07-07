Общество
REGNUMВ Туве за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом
Кызыл, 7 июля 2020, 09:04 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за всё время эпидемии подтверждено более 5,2 тыс. случаев.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 07:54, Ашберн
Политика
Кремль опроверг слова Зеленского о финансировании Россией Медведчука
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему известно о финансировании Россией Медведчука.
РБК 07:32
Происшествия
В Хабаровском крае арестовали двух депутатов ЛДПР
Член координационного совета регионального отделения партии ЛДПР, и.о. координатора отделения Захар Синяговский сообщил ТАСС, что фракция считает задержание депутатов напрямую связанным с делом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в организации убийств предпринимателей.
РБК 03:09
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика
Медведев выразил обеспокоенность бубонной чумой у границ России
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на распространение бубонной чумы у границ России.
РЕН ТВ 06:36
Энергетика
Литр бензина в России за неделю подорожал на девять копеек
Москва, 9 июля 2020, 19:05 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 29 июня по 6 июля выросла на девять копеек и достигла 45,27 рубля.
REGNUM вчера в 12:05
Общество
На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди
Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Автоспорт
Норриса могут оштрафовать за обгон под желтыми флагами
По информации источника, британец подозревается в совершении обгона под желтыми флагами.
Спорт-Экспресс 07:35
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Политика
МИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией
Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет.
Экономика сегодня 05:38
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости вчера в 06:04
Футбол
Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»
Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Космос
В Ленобласти наблюдали серебристые облака
Серебристые облака # Всеволожск # Южный Gena Smk, фотограф 47Channel уже сообщал ранее о серебристых облаках над Ленобластью.
ЛОТ 06:13
Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Здоровье
В ВОЗ оценили вероятность второй волны коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович оценила вероятность второй волны COVID-19 в стране.
RT на русском 06:31
Здоровье
В России заболеваемость коронавирусом застопорилась на одном уровне
В России ежедневно коронавирус подтверждается у более шести тысяч человек на протяжении недели.
Readovka67.ru 04:07
Авто
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross получил две спецверсии
Бразильский офис Mitsubishi вывел на местный рынок две новых версии кроссовера Eclipse Cross – внедорожную Outdoor и «динамичную» Sport.
Автоновости дня 07:20
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
Культуромания 07:13
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Политика
Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию не менять статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле и не превращать его в мечеть, указывая на правовые обязательства.
РИА Новости 07:28