Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Твери в мельцеровский бокс Калининской центральной районной больницы положили мужчину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе областного правительства. 4 марта он обратился в ООО "Клиника Эксперт Тверь" с диагнозом пневмония.
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Игорь Руденя
В соответствие с установленным регламентом, к больному выехали сотрудники скорой медицинской помощи в специальных защитных костюмах. Пациент сдал все необходимые анализы. После этого его поместили в мельцеровский бокс Калининской ЦРБ. Через несколько часов будет получено заключение.
— Игорь Руденя, российский политикToptver.ru 07:31

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