В соответствие с установленным регламентом, к больному выехали сотрудники скорой медицинской помощи в специальных защитных костюмах. Пациент сдал все необходимые анализы. После этого его поместили в мельцеровский бокс Калининской ЦРБ. Через несколько часов будет получено заключение.

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В Твери госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

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