Происшествия

REGNUMREGNUMУ жителя Твери коронавирус не подтвердился

У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в пресс-службе правительства региона. Мужчине поставили диагноз «пневмония».
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

У госпитализированного в Твери пациента коронавирус не подтвердился

АиФ Тверь11:22

В Твери госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Тверские ведомости07:26

Игорь Руденя провел совещание по предупреждению распространения коронавируса в регионе

ГТРК Тверь09:47

В Твери не подтвердился случай заражения коронавирусом

Tverigrad.ru11:33

В Твери ждут результаты анализов мужчины с подозрением на коронавирус

Tverlife08:02

В Твери пациенту с подозрением на коронавирус поставили диагноз пневмония

ТИА11:12

В Твери госпитализирован первый человек с подозрением на коронавирус

Tvtver.ru06:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 11:54, Ашберн
Происшествия

СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке

В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
РИА Новости 08:46
Политика

Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра

Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Деловое.ТВ 11:16
Армия и оружие

Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200

Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Газета.Ru 11:19
Политика

Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США

Миллиардер Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз демократической партии и, таким образом, прекратил участие в выборах президента США 2020 г. после неудачных результатов по итогам голосования в «супервторник».
Ведомости 10:44
Политика

Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции

RT на русском вчера в 11:43
Армия и оружие

Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации

У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Инфорос 07:01
Игры

В PlayStation Store появилась демоверсия Final Fantasy VII Remake

Компания Square Enix выпустила демоверсию Final Fantasy VII Remake в PlayStation Store. В ней доступна только первая миссия.
CyberSport.ru 02 марта в 03:40
Шоу-бизнес

Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"

Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Газета.Ru 08:47
Общество

Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»

В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Вечерняя Москва 00:23
Происшествия

Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем

Ruposters.ru 03:22
Политика

Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет

Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Известия 11:06
Гаджеты

В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME

Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Игромания.ру 04:41
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Известия 11:27
Политика

Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду.
РБК 11:48
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
RT на русском 09:05
Происшествия

Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек

В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
РБК вчера в 20:10
Общество

В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах

Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Ведомости вчера в 16:25
Армия и оружие

Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США

Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Газета.Ru 11:29
Общество

Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:25
Общество

Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Московский Комсомолец 08:59
Наука

У коронавируса выделили два подтипа

Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Парламентская газета 07:27
Биатлон

МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей

Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
RT на русском 03:13
Спорт

Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
REGNUM 11:28
Единоборства

Бой Петра Яна и Марлона Мораеса возглавит турнир UFC в России или Казахстане

FightTime.ru 03:06
Гаджеты

Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс

Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
NewInform вчера в 17:53
Здоровье

Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине

Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Rusvesna.su 07:09
Футбол

Ахмат — Зенит 1:2 (1-й экстра-тайм)

Неудивительно, что реформа Кубка России состоялась после того, как организацию возглавил Александр Дюков, при котором в «Зените» и сформировалось столь прагматичное отношение к турниру.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 23:30
Футбол

«Спартак» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч Кубка России

РИА Новости 10:31
Музыка

Группа Little Big поедет на Евровидение от России

iReactor 02 марта в 14:08
Политика

Песков разъяснил, почему не растут доходы россиян

Журналисты задали вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, почему доходы россиян в годы макроэкономической стабильности и профицита бюджета не росли.
Московский Комсомолец 05:34
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное