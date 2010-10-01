У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в пресс-службе правительства региона. Мужчине поставили диагноз «пневмония».

У жителя Твери коронавирус не подтвердился

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