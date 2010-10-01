Происшествия
REGNUMУ жителя Твери коронавирус не подтвердился
У мужчины, госпитализированного в Твери с подозрением на новый коронавирус, результаты анализов опасное заболевание не подтвердили. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 марта в пресс-службе правительства региона. Мужчине поставили диагноз «пневмония».
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Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Политика
Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра
Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Армия и оружие
Сирия пыталась сбить турецкий F-16 с помощью С-200
Сирийская армия предприняла попытку сбить истребитель F-16 турецких Военно-воздушных сил (ВВС) с помощью зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200, сообщает Al Masdar News.
Политика
Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с выборов президента США
Миллиардер Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз демократической партии и, таким образом, прекратил участие в выборах президента США 2020 г. после неудачных результатов по итогам голосования в «супервторник».
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки о народе к Конституции
Армия и оружие
Террористы в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
У российской стороны имеются неопровержимые данные, подтверждающие инцидент. Их обнародуют в ближайшее время.
Игры
В PlayStation Store появилась демоверсия Final Fantasy VII Remake
Компания Square Enix выпустила демоверсию Final Fantasy VII Remake в PlayStation Store. В ней доступна только первая миссия.
Шоу-бизнес
Кудрявцева сравнила Бузову с Зайцем из "Ну, погоди!"
Позже Кудрявцева опубликовала эпизод из мультфильма "Ну, погоди!", где Волк карабкается по веревке, а Заяц, не зная, что делает, перерезает ее.
Общество
Блогер Екатерина Диденко назвала смерть мужа 29 февраля его «подарком»
В ночь на 29 февраля в столице произошла трагедия: на банной вечеринке в честь дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко в бассейне оказался сухой лед.
Происшествия
Египет отказался признать терактом крушение А321 над Синаем
Политика
Кандидат в премьеры Украины Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет
Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет страны на 2020 год, сообщает в среду, 4 марта, «РИА Новости».
Гаджеты
В Китае скоро выйдет видеокарта Radeon RX 590 GME
Партнёры AMD готовят к выходу новую видеокарту Radeon RX 590 GME.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Политика
Зеленский предложил кандидатуры глав МИД и Минобороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны в Верховную раду.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о переименовании членов Совфеда
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции о переименовании членов Совета Федерации в сенаторов.
Происшествия
Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек
В результате торнадо, обрушившегося на американский штат Теннесси, погибли по меньшей мере 25 человек.
Общество
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Поправки предполагают, что власти субъектов Федерации получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.
Армия и оружие
Асад считает, что Турция действует в Идлибе по указке США
Президент Сирии Башар Асад заявил, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган действует в сирийском Идлибе по указке США.
Общество
Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России
Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Минздрав Германии назвал вспышку коронавируса пандемией
Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил в среду депутатам в бундестаге, что вспышка нового коронавируса разрослась до пандемии.
Наука
У коронавируса выделили два подтипа
Китайские учёные обнаружили два подтипа нового коронавируса, один из которых заразнее другого.
Биатлон
МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей
Спортивный арбитражный суд (CAS) получил заявление экс-руководителя московской лаборатории Григория Родченкова о подлинности его подписей под документами, которые были представлены Международным олимпийским комитетом (МОК) в деле о нарушениях антидопинговых правил бывшими российскими биатлонистками Ольгой Зайцевой, Ольгой Вилухиной и Яной Романовой.
Спорт
Клебо завоевал золото спринтерской гонки на Кубке Мира
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо занял первое место в рамках мужской спринтерской гонки свободным стилем на 12-м этапе Кубка Мира лыжным гонкам в Драммене, Норвегия.
Единоборства
Бой Петра Яна и Марлона Мораеса возглавит турнир UFC в России или Казахстане
Гаджеты
Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Здоровье
Деревянный бокс и советское оборудование: как лечат больного коронавирусом на Украине
Госпитализированный с коронавирусом житель Черновцов чувствует себя лучше, сообщает сегодня пресс-служба облгосадминистрации.
Футбол
Ахмат — Зенит 1:2 (1-й экстра-тайм)
Неудивительно, что реформа Кубка России состоялась после того, как организацию возглавил Александр Дюков, при котором в «Зените» и сформировалось столь прагматичное отношение к турниру.
Музыка
Группа Little Big поедет на Евровидение от России
Политика
Песков разъяснил, почему не растут доходы россиян
Журналисты задали вопрос пресс-секретарю российского президента Дмитрию Пескову, почему доходы россиян в годы макроэкономической стабильности и профицита бюджета не росли.