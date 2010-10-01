В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональное правительство.

В Твери не подтвердился случай возможного заражения коронавирусом

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