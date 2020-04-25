«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

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