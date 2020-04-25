Коронавирус
RT на русскомВ Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из‑за коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что жители страны устали от ограничений, которые введены из-за коронавируса, поэтому важно оценить возможность ослабления ограничительных мер, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 13:47
Армия и оружие
Як-130: почему «летающая парта» стала «маленьким ужасом» для НАТО
Как пишут журналисты, впоследствии именно этот самолет американские специалисты назовут «маленьким ужасом для НАТО».
Военное дело 11:30
Здоровье
В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы
В конце апреля в Москве от коронавируса умер врач Госпиталя для ветеранов войн № 3. Некоторое время он провел в больнице в Коммунарке, однако спасти медика не удалось.
РБК вчера в 21:56
Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
Ксения Собчак показала в социальных сетях, как она разносит здоровое питание для пенсионеров.
StarHit.ru 09:30
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Общество
Коронавирусом заболели жители новых районов Самарской области
В субботу, 25 апреля, в Самарской области зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
ГТРК Самара 06:31
Шоу-бизнес
Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом
Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
Гаджеты
Пользователи OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с экраном
Пользователи смартфона OnePlus 8 Pro начали жаловаться на проблемы с экраном.
Дни24 вчера в 03:21
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом
Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Шоу-бизнес
Рыжий «Иванушка» оброс и отпустил бороду
Борода больше не растет, конопушки повылезали, как в детстве.
Комсомольская правда вчера в 06:55
Кино
Аль Пачино отмечает 80-летний юбилей
RT на русском 03:48
Здоровье
Доктор Мясников сравнил число жертв коронавируса и других инфекций
Врач, представитель штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников сравнил количество погибших от коронавируса и других инфекций.
АБН 07:28
Происшествия
МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском 10:45
Единоборства
Майк Тайсон возвращается на ринг
На ринг планирует вернуться бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон. Об этом он сам заявил в интервью The Sun.
Росбалт вчера в 18:23
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Происшествия
Нарушителей самоизоляции выявили в Нижнем Новгороде с помощью дрона
С помощью дрона проходило выявление нарушителей самоизоляции. В результате 3 часов работы было составлено 4 протокола.
Newsroom24 10:47
Общество
В Башкирии ввели заявление для поездки в сад или на дачу
Вступивший в действие указ главы РБ ввел новый документ — заявление о прерывании режима самоизоляции.
Башинформ 08:19
Общество
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
Общество
Онищенко рассказал о возможности введения пропусков для поездок на дачу в мае
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал о возможности введения специальных пропусков для поездок на дачу в мае.
Lenta.ru 12:15
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета 09:42
Армия и оружие
Российские военные моряки получат новый универсальный нож
Новую модификацию морского универсального ножа (НМУ) получат военные моряки.
Российская газета 07:03
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Гаджеты
Не все смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30