Коронавирус
RT на русскомВ Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.
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Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвержден коронавирус
Проведенное повторное исследование подтвердило коронавирус у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника, расположенного в Змеиногорском районе Алтайского края.
Kursk.com 03:33
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
Происшествия
Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии
В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
Происшествия
В Омской области выявили четыре новых случая коронавируса
За минувшие сутки коронавирус выявили еще у четверых жителей Омской области.
RuNews24.ru 09:42
Общество
В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему
В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
Здоровье
Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы
Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
Амур.инфо 19:45
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Футбол
Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
Общество
New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции
Коммерсантъ 16:41
Армия и оружие
Военные госпитали Мексики начали принимать больных COVID-19
Министерство обороны Мексики приступило к осуществлению программы помощи больным COVID-19, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор (АМЛО) 25 апреля в ходе своего ежедневного брифинга.
ИА Красная Весна 20:01
Происшествия
Заместитель главврача российской больницы выпала из окна
Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
Общество
Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
Энергетика
Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть
По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
РИА Новости вчера в 02:27
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае
Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
Политика
Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели 13:00
Здоровье
В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза
В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
Общество
Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса
По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии
RT на русском 14:13
Общество
В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина
Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.
РИА Новости 20:09
Общество
В Москве умерли 38 больных коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Происшествия
Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье
Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
Авто
«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году
"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
Политика
Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
Хоккей
Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей
News.ru 23 апреля в 02:21