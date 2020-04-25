Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.
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В Тверском суворовском училище зарегистрирована вспышка коронавируса

Караван Ярмарка13:28

В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19

РБК12:51

Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище

Lenta.ru11:30

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском11:31

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

РИА Новости11:21

Восемь воспитанников суворовского училища в Твери заразились коронавирусом

ТАСС11:32

Родители рассказали о вспышке коронавируса в Тверском суворовском училище

Подъём08:46
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвержден коронавирус

Проведенное повторное исследование подтвердило коронавирус у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника, расположенного в Змеиногорском районе Алтайского края.
Kursk.com 03:33
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
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Происшествия

В Омской области выявили четыре новых случая коронавируса

За минувшие сутки коронавирус выявили еще у четверых жителей Омской области.
RuNews24.ru 09:42
21
Общество

В Кузбассе с 5 мая введут пропускную систему

В Кемеровской области введут систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима самоизоляции.
Известия 09:49
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Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
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Здоровье

Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы

Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
Амур.инфо 19:45
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
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Общество

Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса

Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
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Футбол

Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания «Женщина года»

РИА Новости 14:05
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Общество

New York Post: Ким Чен Ын мог умереть после операции

Коммерсантъ 16:41
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Армия и оружие

Военные госпитали Мексики начали принимать больных COVID-19

Министерство обороны Мексики приступило к осуществлению программы помощи больным COVID-19, заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор (АМЛО) 25 апреля в ходе своего ежедневного брифинга.
ИА Красная Весна 20:01
Происшествия

Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
Lenta.ru 17:19
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Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
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Энергетика

Россияне сократили покупки бензина во время самоизоляции на треть

По данным исследования, больше всего сократили покупки бензина жители юга России: в Южном федеральном округе спрос на бензин на второй недели самоизоляции падал почти вдвое (на 46%) по сравнению со средним за март, почти такое же сильное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе на неделе с 30 марта по 5 апреля.
РИА Новости вчера в 02:27
25
Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
2,5K
Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
Радио Sputnik вчера в 14:43
7
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,8K
Экономика

Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
Известия 02:20
1,6K
Политика

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели 13:00
8
Здоровье

В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза

В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
4
Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
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Футбол

«Шахтёр» обыграл «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии

RT на русском 14:13
Общество

В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина

Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.
РИА Новости 20:09
Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ 16:31
Происшествия

Больной коронавирусом сбежал из Иркутска в Забайкалье

Последние три дня в сообщениях оперативного штаба при региональном правительстве сообщается, что один больной коронавирусом убыл 20 апреля в Забайкальский край.
Глагол. Иркутское обозрение 11:13
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Авто

«АвтоВАЗ» представит три новинки в 2020 году

"В 2019-м в рамках автосалона АвтоВАЗ презентовал концепт Lada 4x4 Vision, а также было представлено несколько новинок: Vesta Sport, Vesta Sedan Cross и Granta Facelift, Xray Cross", - напомнили в пресс-службе производителя.
Новые автомобили 23 апреля в 12:26
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Политика

Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике в ближайшую пятилетку, скорее всего, появится новая конституция.
РИА Новости 06:12
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Хоккей

Гретцки и Овечкин сыграли благотворительный матч в хоккей

News.ru 23 апреля в 02:21
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