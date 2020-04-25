Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.
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В Тверском суворовском училище зарегистрирована вспышка коронавируса

Караван Ярмарка13:28

В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19

РБК12:51

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

RT на русском11:31

Восемь воспитанников суворовского училища в Твери заразились коронавирусом

ТАСС11:32

В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом

РИА Новости11:21

Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище

Lenta.ru11:30

Родители рассказали о вспышке коронавируса в Тверском суворовском училище

Подъём08:46
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Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
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Общество

Мишустин поручил подготовить рекомендации о мерах на майские праздники

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса, следует из поручений, размещённых на сайте кабмина.
РИА Новости 13:00
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Происшествия

Суд возобновил дело бывшего вице-президента «Роснефти» Локтионова

Прокуратура отменила прекращение уголовного дела против бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова, вернувшегося из Лондона в РФ в рамках "списка Титова", следует из материалов Мосгорсуда, который признал такое решение надзорного ведомства законным.
РИА Новости 05:58
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Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
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Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
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Наука

Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note 08:38
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Футбол

Геннадий Орлов оценил возможность перехода Кокорина в «Рому»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о будущем форварда «Сочи» Александра Кокорина.
Спорт-Экспресс 14:23
Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
1,9K
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Здоровье

Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили

Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru 23 апреля в 13:53
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ вчера в 23:23
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Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант вчера в 06:38
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Общество

Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции

Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
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Кино

Видеосервисы раскрыли предпочтения россиян в кино

Выяснилось, какие фильмы и сериалы предпочитают смотреть россияне в период карантина.
ToDay News Ufa 09:08
4
Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Происшествия

Полицейским могут разрешить вскрывать автомобили и оцеплять дома

Правительство России подготовило законопроект о расширении прав полицейских.
Известия 22 апреля в 18:10
16K
Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

Эксперт Леонид Корякин назвал РСЗО «Ураган-1М» лучшими системами в мире.
Дни24 вчера в 04:56
15
Космос

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru 02:08
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
13
Здоровье

Врач Елизаветинской больницы скончался от коронавируса

25 апреля в больнице имени Боткина скончался врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет — до 25 февраля.
Агентство Телеграф 04:57
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Политика

Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
2,3K
Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
2,4K
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Общество

Музыкант Максим Леонидов оказался в полиции после прогулки в парке

Вести.Ru 07:57
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Политика

Орешкин прогнозирует замедление глобализации в мире

Помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 очень сильно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьёзно пересмотрена.
RT на русском 14:56
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Общество

Лукашенко посадил сосны в Чернобыльской зоне

Росбалт 05:56
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Происшествия

Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера

Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Футбол

Уткин рассказал, в чем проблема Федуна, как руководителя

Журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу личности Леонида Федуна.
Спорт день за днем 14:33
Общество

Российские врачи опубликовали список умерших коллег с коронавирусом

Российские врачи опубликовали список своих коллег, которые умерли после заражения коронавирусом. Документ озаглавлен как «Список памяти».
Lenta.ru 07:40
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
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