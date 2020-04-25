Коронавирус
RT на русскомВ Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
«В ходе проводимого медиками тестирования воспитанников Тверского суворовского военного училища на коронавирусную инфекцию пробы восьми суворовцев дали положительный результат», — заявили в министерстве.
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Общество
Задержан бывший мэр Пятигорска Лев Травнев
По предварительной информации, Лев Травнев подозревается в экономических махинациях, которые связаны с его деятельностью на посту градоначальника в 2016-2017 годах.
АТВмедиа 10:15
Здоровье
Мишустин поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения обеспечить стимулирующие выплаты студентам четвёртых и пятых курсов медицинских вузов за участие в оказании помощи пациентам с коронавирусом.
Комсомольская правда 13:26
Общество
73 новых случая коронавируса подтверждены в Тульской области
На 25 апреля в Тульской области подтверждено 578 случаев заражения коронавирусом, из них 59 человек выздоровели, в том числе двое за минувшие сутки (жительницы Алексина и села Пахомово Заокского района), 4 — скончались.
Kursk.com 06:26
Авто
АвтоВАЗ рассказал, как будет рассекречивать новые модели
Традиционно каждые два года российский бренд Lada на своем стенде на Московском мотор-шоу демонстрировал новые модели и концепты.
Российская газета 22 апреля в 09:00
Здоровье
Глава брянского здравоохранения в роли санитара проверил госпиталь
Директор регионального здравоохранения Андрей Бардуков побывал в госпитале, где сейчас проходят лечение пациенты с COVID-19.
Маяк (Новозыбков) 09:18
Общество
Орешкин назвал три особенности кризиса из-за коронавируса
Мир переживает кризис из-за пандемии коронавируса таких объёмов впервые со времен Второй мировой войны, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
РИА Новости 05:25
Общество
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:16
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
Общество
В Калининградской области введут новый режим самоизоляции
В Калининградской области с 29 апреля вводят новый режим самоизоляции.
РБК Калининград вчера в 06:07
Политика
Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Умер звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко
РИА Новости 02:30
Происшествия
Главврач красноярского госпиталя выпала из окна своего кабинета
ВРИО главного врача краевого госпиталя для ветеранов выпала из окна своего кабинета на 5 этаже.
ТВК 12:21
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе парикмахерских
Роспотребнадзор дал рекомендации по организации работы в парикмахерских и салонах красоты.В опубликованном на сайте ведомства документе подготовили рекомендации для тех учреждений, которые пока еще в большинстве регионов не работают, но, возможно, откроются.
Алтайская правда 00:32
Космос
SpaceX запустил на орбиту еще 60 интернет-спутников
Всего же на орбиту планируется вывести почти 12 000 спутников к концу 2021 года.
Популярная механика 23 апреля в 10:27
Авто
Китайский конкурент Renault Arkana поступил в продажу
Китайская компания GAC стартовала прием предварительных заказов на новый купеобразный кроссовер GAC GS4 Coupe.
Rusargument 06:55
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
Единоборства
У отца Нурмагомедова диагностирована пневмония
RT на русском 13:07
Политика
Глава Минздрава Израиля попросил смены министерства на фоне пандемии
Журналисты отмечают, что Лицман столкнулся с серьезной критикой из-за мер борьбы с коронавирусом.
Московский Комсомолец 14:20
Здоровье
В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза
В феврале 2020 года в Москве зафиксировали 7312 заболевших внебольничной пневмонией.
Дождь 08:22
Общество
Попова предложила продлить режим самоизоляции в России на две недели
Москва, 25 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Для борьбы с распространением коронавирусa в России необходимо еще две недели самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии.
REGNUM 01:45
Общество
New York Post сообщил о смерти Ким Чен Ына
Высокопоставленные сотрудники телевидения Гонконга сообщили о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Компания 14:17
Происшествия
В Оренбуржье трое рабочих погибли от утечки газа в доменном цехе
В городе Новотроицке трое рабочих предприятия "Уральская сталь" погибли в результате утечки газа в доменном цехе.
Российская газета 14:07
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa вчера в 14:23
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
Live24 вчера в 10:20
Гаджеты
LG показала дизайн нового смартфона Velvet
Компания LG порадовала пользователей сети новым видеороликом, которым продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet.
Vevby.ru 12:11
Общество
Заразившаяся коронавирусом россиянка рассказала о его коварстве
Зараженная коронавирусом жительница Подмосковья Наталья Щепитина рассказала о процессе лечения и коварстве COVID-19.
РИА Новости 13:16