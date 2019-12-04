Футбол
Inc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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Президент тульского «Арсенала» встретился с губернатором Тверской области
Тульская служба новостейвчера в 13:08
В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»
ТАСС Спортвчера в 11:32
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РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
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В Сирии боевики были атакованы необычной модификацией ракеты AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").
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В Сети были опубликованы первые изображения и характеристики рестайлинговой версии Hyundai Solaris для рынка России.
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Лесовоз обрушил мост в Иркутской области
ЧП произошло поздним вечером 3 декабря на мосту через реку Масловка, когда на рассчитанную на максимальную нагрузку в 20 тонн конструкцию заехал грузовик общей массой свыше 60 тонн.
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В России планируют запретить коллекторам доступ к долгам по ЖКХ
В Государственной думе планируют разработать законопроект, согласно которому коллекторам будет окончательно закрыт доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги.
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Болельщик московского "Спартака" Валерий Бевз был задержан в Москве и передан сотрудникам полиции Санкт-Петербурга.
Общество
В Потсдаме на вилле телеведущего нашли останки советского солдата
Немецкие СМИ сообщают, что на днях останки советского солдата были обнаружены на территории виллы немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме, на востоке Германии.
Футбол
«Уфа» постарается перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Уфы Вадим Евсеев получил травму на тренировке команды, сообщает официальный твиттер клуба.
Политика
Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве
Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Экономика
Спенсер Богарт назвал четыре причины долгосрочного роста курса Bitcoin
Первым драйвером долгосрочного роста Bitcoin Богарт назвал политику Китая, которая, по его мнению, стала основной причиной колебаний цены первой криптовалюты в последние месяцы.
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Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Общество
Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании
Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
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Зеленский утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса
На совещании по подготовке к встрече в «нормандском формате» президент Украины Владимир Зеленский утвердил 5 сценариев реинтеграции Донбасса.
Авто
С 1 января для водителей в России введут новые штрафы
Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
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Компания требовала признать недействительным доначисление налогов за 2014 год и штрафа в сумме 1,065 млрд рублей.
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Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»
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Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, в которой выражается неодобрение возможному приглашению России на будущие саммиты G7.
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Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции ходатайство следствия об аресте "жилого помещения" основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, передал корреспондент "Интерфакса".
Происшествия
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции в Татарстане
Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.