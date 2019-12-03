Футбол
Inc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»
ТАСС Спортвчера в 11:32
Поддержка одарённых детей Твери обсуждалась на личном приёме Губернатора Игоря Рудени
Край справедливости02 декабря в 04:05
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