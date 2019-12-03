Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол

У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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В Тверской области могут создать футбольную академию

ГТРК Тверьвчера в 09:00

Футбольная академия может появиться в Тверской области

АиФ Тверьвчера в 09:14

Тульский «Арсенал» откроет академию в Твери

Матч ТВвчера в 12:09

Опыт тульской "Академии "Арсенала" планируется применить в Твери

Московский Комсомолецвчера в 14:46

Тульский «Арсенал» поможет возродить тверскую «Волгу»

Tverisport.ruвчера в 11:07

В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»

ТАСС Спортвчера в 11:32

Поддержка одарённых детей Твери обсуждалась на личном приёме Губернатора Игоря Рудени

Край справедливости02 декабря в 04:05
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Религия

Русская православная церковь отмечает праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

ТАСС вчера в 16:04
Происшествия

СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми

Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.
Известия 00:25
Происшествия

Российский траулер загорелся в порту на севере Норвегии

ТАСС 00:34
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Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10

Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru 01 декабря в 14:41
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя

Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Происшествия

Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
RT на русском вчера в 23:49
Авто

Назвали способ сэкономить на заправке автомобиля

Немногие знают, что использовать топливную карту на заправках заметно выгоднее, чем платить наличными.
Автоновости дня вчера в 01:10
Экономика

Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет

Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
РБК 02 декабря в 03:38
Политика

Киев опроверг просьбу Венгрии к Госдуме о защите диаспоры на Украине

РБК вчера в 18:36
Общество

«Почта России» начала открывать аптеки в своих отделениях

Первые аптеки открылись в трех почтовых отделениях Самарской области – в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.
Ведомости 01:28
Происшествия

Задержанный в Москве болельщик «Спартака» отправлен в Санкт-Петербург

Российская газета вчера в 23:44
Общество

В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции

Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Солдат-срочник из Ставрополя скончался на второй день службы в одной из воинских частей Белгорода.
Lenta.ru вчера в 07:22
Политика

США признали неэффективность антироссийских санкций

Заместитель Госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Соединенные Штаты не смогли достичь основных целей санкциями против России.
Взгляд.ру вчера в 11:37
Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня вчера в 03:31
Происшествия

В Иркутской области водитель грузовика обрушил мост

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 39-летний водитель большегруза Scania, несмотря на установленный дорожный знак "Движение грузовых транспортных средств запрещено", пытался проехать по мосту через реку Макаровка.
Российская газета 00:06
Политика

Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита»

Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».
РБК вчера в 17:00
Гаджеты

Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865

Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.
iXBT.com вчера в 16:12
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Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 01 декабря в 14:53
Общество

В России попал на видео белый медведь с надписью «Т-34» на боку

В Сети вм понедельник, 2 декабря, появилось видео с участием белого медведя, на боку которого видна надпись "Т-34".
Панорама Ростова-на-Дону 02 декабря в 08:43
Киберспорт

Официально: Valve заморозила In the Valley of Gods от авторов Firewatch

Руководитель Campo Santo Джейк Родкин подтвердил Polygon — In the Valley of Gods заморожена, но не отменена, а её авторы заняты как созданием Half-Life: Alyx, так и развитием Dota Underlords и Steam.
Игромания.ру вчера в 23:46
Общество

Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов

За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Российская газета вчера в 20:00
Политика

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

Немецкая прокуратура склоняется к тому, что убийство гражданина Грузии в Берлине этим летом может быть связано с Россией, и намерена передать дело федеральному прокурору, который занимается делами, связанными с национальной безопасностью.
РБК вчера в 17:04
Политика

Комитет палаты представителей США одобрил доклад по импичменту Трампа

Комитет палаты представителей США по разведке поддержал подготовленный демократами доклад в поддержку импичмента президента страны Дональда Трампа.
Известия вчера в 23:52
Технологии

Режим полёта в Android 11 может перестать блокировать Bluetooth

Предполагается, что следующая версия программной платформы Android будет достаточно умна, чтобы понимать, когда не следует отключать Bluetooth при активации «Режима полёта», блокируя при этом сотовую связь и Wi-Fi.
3DNews вчера в 01:49
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Житель Иркутской области погиб от нападения медведя

Известия вчера в 07:18
Шоу-бизнес

Темные волосы и яркий макияж: Ковальчук предстала в новом образе

Накануне Юлия предстала с более темными русыми волосами и с очень ярким макияжем.
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Политика

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в «оглуплении» украинцев

Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
РИА Новости вчера в 22:53
Кино

«Брачная история» стала триумфатором Gotham Awards 2019

ИА InterMedia вчера в 07:17
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Игорь Руденя
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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Субъект Российской Федерации. Административный центр - город Тверь. В составе Российской империи и РСФСР до 1929 года существовала Тверская губерния.
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