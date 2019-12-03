У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.

Происшествия СК подтвердил инцидент со стрельбой в Перми Один человек погиб и двое ранены в результате стрельбы в Перми, передает управление Следственного комитета России по Пермскому краю в среду, 4 декабря.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Экономика Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).

Общество В США арестовали россиянина за попытку обойти санкции Минюст США сообщил об аресте гражданина России Олега Никитина по обвинению в сговоре с целью отмывания денег, в финансовых махинациях и попытке обойти санкции.

Политика США признали неэффективность антироссийских санкций Заместитель Госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Соединенные Штаты не смогли достичь основных целей санкциями против России.

Происшествия В Иркутской области водитель грузовика обрушил мост Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что 39-летний водитель большегруза Scania, несмотря на установленный дорожный знак "Движение грузовых транспортных средств запрещено", пытался проехать по мосту через реку Макаровка.

Политика Киев раскрыл содержание итогового документа «нормандского саммита» Документ, который будет опубликован после встречи в «нормандском формате» с участием России, Германии, Украины и Франции, закрепит достигнутое и будет «очень осторожным», заявил глава украинского МИДа Вадим Пристайко, передает «Европейская правда».

Гаджеты Официально: Xiaomi Mi 10 точно получит SoC Snapdragon 865 Xiaomi отметила, что Mi 10 будет одним из первых смартфонов с SoC Snapdragon 865, но таких «одних из первых» явно будет немало в начале 2020 года.

Киберспорт Официально: Valve заморозила In the Valley of Gods от авторов Firewatch Руководитель Campo Santo Джейк Родкин подтвердил Polygon — In the Valley of Gods заморожена, но не отменена, а её авторы заняты как созданием Half-Life: Alyx, так и развитием Dota Underlords и Steam.

Технологии Режим полёта в Android 11 может перестать блокировать Bluetooth Предполагается, что следующая версия программной платформы Android будет достаточно умна, чтобы понимать, когда не следует отключать Bluetooth при активации «Режима полёта», блокируя при этом сотовую связь и Wi-Fi.