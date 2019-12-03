Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол

У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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В Тверской области могут создать футбольную академию

ГТРК Тверь09:00

Футбольная академия может появиться в Тверской области

АиФ Тверь09:14

Тульский «Арсенал» откроет академию в Твери

Матч ТВ12:09

Опыт тульской "Академии "Арсенала" планируется применить в Твери

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В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»

ТАСС Спорт11:32
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
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Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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Субъект Российской Федерации. Административный центр - город Тверь. В составе Российской империи и РСФСР до 1929 года существовала Тверская губерния.
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