Футбол
Inc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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Поддержка одарённых детей Твери обсуждалась на личном приёме Губернатора Игоря Рудени
Край справедливостивчера в 04:05
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