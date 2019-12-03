Футбол
Inc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Поддержка одарённых детей Твери обсуждалась на личном приёме Губернатора Игоря Рудени
Край справедливости02 декабря в 04:05
В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»
ТАСС Спортвчера в 11:32
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 00:02, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально взяла мужское имя
Общество
Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»
33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Общество
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод запустили на высшем уровне Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по телемосту торжественно запустили газопровод "Сила Сибири".
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Армия и оружие
Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков
Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.
Политика
МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
Происшествия
Под Белгородом завершили разбор завалов после взрыва газа в доме
Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в четырёхэтажном доме в посёлке Яковлево Белгородской области.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников
Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Кино
В сети появился первый трейлер «Чёрной вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 3 декабря, в сети появился первый трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Политика
Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.
Кино
Вышел новый трейлер комикс-сериала «Кризис на бесконечных землях»
Телеканал CW выпустил новый трейлер предстоящего кроссовер-сериала «Кризис на бесконечных землях».
Технологии
«Ростелеком» расставит приманки для хакеров
Программа записывает все действия хакеров на сервере, затем их анализируют специалисты по кибербезопасности.
Кино
В прокат выходит военная драма «Ржев»
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Общество
Егор Жуков не признал вину в суде по делу о призывах к экстремизму
Видеоблогер и участник несанкционированного митинга 27 июля в Москве, студент ВШЭ Егор Жуков не признал вину в суде в призывах к экстремизму.
Наука
Создан препарат, восстанавливающий мышцы после операции
В России исследователями создан препарат, который позволяет выводить из организма пациента миорелаксанты, использующиеся для расслабления мышц во время операции.
Технологии
Роскачество назвало лучшие приложения для вызова такси
Роскачество проверило 40 самых популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте интернет-магазинов App Store и Google Play.
Политика
Звукоинженер поседел. Конфуз с микрофоном Путина попал на видео
Президенту России Владимиру Путину пришлось заново начинать речь по случаю десятилетия Российского международного олимпийского университета (РМОУ) из-за выключенного микрофона.
Происшествия
В Москве сотрудница банка с сыном украли восемь миллионов рублей
Московские полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи 8 миллионов рублей у 83-летнего пенсионера, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Происшествия
СК завершил расследование дела сестер Хачатурян
Шоу-бизнес
Константин Меладзе подарил Вере Брежневой чемодан
«Муж знает, какие чемоданы мне нравятся», — поделилась Вера Брежнева во время передачи «Ты не поверишь!».
Происшествия
Медведь-шатун загрыз пенсионера под Иркутском, забравшись к нему в дом
Общество
Россияне потратят 10 тыс. рублей на новогодний стол
Общество
Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе
Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
Политика
Украина рассекретила итоговый документ «нормандского саммита»
В Киеве прекрасно понимают, что его ждет после встречи в "нормандском формате", заверил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Происшествия
Водитель большегруза обрушил мост в Иркутской области
Мост через реку Макаровка в Иркутской области обрушился во время движения по нему большегруза.
Здоровье
Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек
Всего в России насчитывается 1,06 млн ВИЧ-инфицированных, рассказал "Интерфаксу" глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.
Футбол
Курский «Авангард» ввел потолок зарплат
Форвард курского "Авангарда" Роман Минаев покинул расположение команды.СМИ сообщают, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Политика
Китай ввёл санкции в отношении США
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай ввёл санкции против некоторых неправительственных американских организаций из-за неприятия США закона по Гонконгу.