Футбол
Inc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол
У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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Президент тульского «Арсенала» встретился с губернатором Тверской области
Тульская служба новостейвчера в 13:08
В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»
ТАСС Спортвчера в 11:32
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