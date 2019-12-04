Футбол

Inc-news.ruInc-news.ruВ Тверской области планируют возродить профессиональный футбол

У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.
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В Тверской области улучшат пять детских лагерей

ГТРК Тверь08:00

Опыт Тулы в обучении детей футболу уйдет в другой регион

Московский Комсомолец01:46

Футбольная академия может появиться в Тверской области

АиФ Тверьвчера в 09:14

Тульский «Арсенал» откроет академию в Твери

Матч ТВвчера в 12:09

Тульский «Арсенал» поможет возродить тверскую «Волгу»

Tverisport.ruвчера в 11:07

Президент тульского «Арсенала» встретился с губернатором Тверской области

Тульская служба новостейвчера в 13:08

В Твери намерены создать детскую академию футбола при поддержке тульского «Арсенала»

ТАСС Спортвчера в 11:32
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Экономика

Самозанятые пенсионеры получат прибавку

Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
BFM.ru 03:51
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
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МИД отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина

Российский МИД заявил, что ответит на высылку двух своих сотрудников посольства из Германии в связи с делом об убийстве чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Lenta.ru 06:56
Политика

Депутат Рады сообщил об обысках в офисе Медведчука в Киеве

Вооруженные люди, предположительно сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в Киеве проводят обыски в здании, где располагается офис главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, а также офисы других оппозиционных депутатов.
ТАСС 08:38
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

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РИА Новости 05:19
Общество

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Lenta.ru 08:05
Экономика

РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках

Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.
Коммерсантъ вчера в 19:44
Общество

ФАС уличила изготовителей шоколада и порошков в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel из-за того, что их товары в России отличаются по составу, качеству и условиям использования от товаров под этими же брендами в странах Западной Европы.
РБК 07:35
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 08:57
Энергетика

Royal Dutch Shell перестанет добывать нефть сорта Brent в 2020 году

Известия 02 декабря в 17:59
Гаджеты

Xiaomi полностью отказалась от смартфонов серии Mi Max

Напомним, что в линейке представлены аппараты Mi Max, Mi Max 2 и Mi Max 3, которые имеют диагональ экрана 6,9 дюйма.
Astera вчера в 12:48
Авто

Названы самые угоняемые машины в Москве и Подмосковье

Компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Известия 05:21
Экономика

Цены на жилье в Петербурге достигли исторического максимума

В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
Российская газета 05:26
Политика

Турция одобрила план НАТО по защите Польши и Прибалтики

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Турция не поддержала военные планы НАТО по защите Прибалтики и Польши «в случае нападения России».
RT на русском 09:01
Экономика

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк (ВБ) улучшил прогноз роста российской экономики России в 2019 году, свидетельствует доклад ВБ (есть в распоряжении "Газеты.Ru").
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Новый фрагмент показывает драку на пиру в Цинтре. Релиз первого сезона «Ведьмака» состоится 20 декабря 2019 года.
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Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», рассказал о причине убийства Дейенерис Таргариен в восьмом сезоне.
Культуромания 02 декабря в 04:48
Политика

Страны НАТО обвинили Россию в «агрессивных действиях»

Лидеры стран НАТО подчеркнули, что по-прежнему считают угрозой "агрессивные действия" России.
РИА Новости 08:41
Спорт

Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.
Вести.Ru 08:16
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В Крыму назвали закономерной позицию Казахстана по полуострову

Сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал закономерностью отказ президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева считать воссоединение Крыма и России аннексией.
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Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.
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Общество

Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Названа причина взрыва газа в жилом доме в Белгородской области

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Сбербанк запустил новогоднюю акцию по вкладам с повышенными ставками

Сбербанк объявил о запуске двух новогодних вкладов с повышенной ставкой, которые можно будет оформить до 15 и 31 января включительно, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
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Газета.Ru вчера в 23:32
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Известный телеведущий Владимир Познер в интервью изданию StarHit рассказал о борьбе с онкологическими заболеваниями.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
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Игорь Руденя
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Тверской области с 23 сентября 2016. Статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации, директор Департамента агропромышленного комплекса Правительства Российской Федерации.
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