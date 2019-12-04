У вас большой опыт в сфере спортивного образования детей в тульском регионе, где была создана футбольная академия. У нас есть свой футбольный бренд – это клуб «Волга», исторический и знаковый для нас. Планируем развивать профессиональный футбол, а также детское направление.

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