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Известия
Известия

В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Об этом 22 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новостивчера в 07:55
Подробнее о событии
ТАСС

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2020 году

ТАССвчера в 10:39
Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомостивчера в 09:13
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфаксвчера в 08:00
РБК

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РБКвчера в 08:19
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверьвчера в 08:11
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ruвчера в 08:23
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новостивчера в 07:55

Драйзайтль получил приз лучшему хоккеисту сезона по версии игроков НХЛ

Немецкий форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль стал обладателем приза "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Драйзайтль получил приз лучшему хоккеисту сезона по версии игроков НХЛ
ТАСС Спортвчера в 18:40

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
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Лукашенко ответил на вмешательство Польши мощным ударом по экономике

Минск, 23 сентября 2020, 04:42 — REGNUM Большой урон польской экономике, который нельзя компенсировать, нанесет потеря Польшей белорусского рынка, заявил доктор экономических наук Николай Межевич в интервью порталу «Экономика сегодня».
REGNUM21:42
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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«Роме» присудили техническое поражение в матче с «Вероной»

"Роме" присудили техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии против "Вероны", сообщается на официальном сайте Серии А. Отмечается, что причиной данного решения стало присутствие в составе столичной команды полузащитника Амаду Диавара, который не был внесен в заявку клуба на игру.
Газета.Ruвчера в 11:33

Ученые из Лефортова обеспечат связь с космосом

Холдинг «Российские космические системы» передал комплект бортовой радиотехнической системы собственной разработки для установки на пилотируемый космический корабль «Союз МС-17», который 14 октября отправится к Международной космической станции.
Юго-Восточный курьервчера в 11:26

В ООН поблагодарили Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

В базе Range Rover Velar получит новый 2-литровый турбодизель Ingenium D200 мощностью 199 л.с. От предшественника он отличается не только повышенной мощностью, но и чистотой выхлопа, а также сниженным расходом топлива.
За рулем22:00

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Энгельсские военные лётчики установили новый мировой рекорд

Пробыв в воздухе более 25 часов и пролетев свыше 20 тысяч километров над нейтральными водами, бомбардировщики установили новый мировой рекорд по дальности и продолжительности полета.
Новости Саратова20 сентября в 01:21
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