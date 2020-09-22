В Тверской области разбился истребитель Су-30
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Тверской области. Об этом 22 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).В источнике
С чего всё началось
В Тверской области разбился истребитель Су-30
В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новостивчера в 07:55
Подробнее о событии