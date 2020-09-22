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Газета.Ru
Газета.Ru

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа. Крушение произошло недалеко от села Дорниково Вышневолоцкого городского округа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новости07:55
Подробнее о событии
ТАСС

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2020 году

ТАСС10:39
Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомости09:13
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новости07:55
ТОП Тверь

В Тверской области разбился истребитель Су-30

ТОП Тверь08:13
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверь08:11
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфакс08:00
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ru08:23

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ10:22
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Кипр помешал Тихановской утвердить санкционный список в Европарламенте

Координационный совет Белоруссии во главе с оппозиционным лидером Светланой Тихановской выступил на заседании Европарламента с требованием о пересмотре всех ранее подписанных Белоруссией договоров, а также на уровне ЕС свертывании любых контактов и международной помощи, в том числе финансовой.
Вести.Ruвчера в 14:35
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«Локомотив» не сыграет против «Куньлуня» в КХЛ из-за коронавируса

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между клубами «Локомотив» (Ярославль) и «Куньлунь» (Пекин) не состоится, российская команда не поедет на встречу, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:17

Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Карелина и Ледкова

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли постановление о досрочном прекращении полномочий двух депутатов фракции «Единая Россия» - Александра Карелина и Григория Ледкова, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты10:23
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Трамп призвал ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент США Дональд Трамп призвал ООН привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса, заявил он во вторник в видеообращении на заседании высокого уровня в ознаменование 75-й годовщины ООН, распространенном Белым домом.
РИА Новости10:45
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«Рома» получила техническое поражение в матче с «Вероной»

Футбольному клубу "Рома" засчитано техническое поражение в матче первого тура чемпионата Италии с "Вероной", сообщается на сайте Серии А. Решение принято в связи с тем, что в составе столичного клуба на поле вышел полузащитник Амаду Диавара, не внесенный в заявку основной команды.
РИА Новости10:52