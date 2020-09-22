Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа. Крушение произошло недалеко от села Дорниково Вышневолоцкого городского округа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новости07:55
Подробнее о событии
ТАСС

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2020 году

ТАСС10:39
Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомости09:13
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфакс08:00
ТОП Тверь

В Тверской области разбился истребитель Су-30

ТОП Тверь08:13
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверь08:11
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ru08:23
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новости07:55

Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин во время выступления на Генеральной Ассамблеи ООН предложил сотрудникам ООН привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». РБК вел прямую трансляцию выступления.
Путин предложил в ООН бесплатную вакцину от коронавируса
РБК12:41
619

Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.
РБК11:48
134

Акции Tesla упали на 6% накануне ежегодного Battery Day

Накануне Battery Day, дата которого неоднократно переносилась из-за пандемии коронавируса, на рынке циркулировали слухи о том, что Илон Маск может представить на нем новые революционные батареи или новые модели электромобилей Tesla.
Коммерсантъ12:27

В Госдуму внесен законопроект, разрешающий сносить хорошие дома

Поправки к Градостроительному, Земельному и Жилищному кодексам, которые позволят сносить любые дома, даже в хорошем состоянии, для «комплексного развития территорий» в регионах, внесены в Госдуму, 21 сентября сообщает газета «Коммерсантъ».
ИА Красная Веснавчера в 05:19
1,8K

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
42

Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс05:49
574

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ10:22
842