Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Президент напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.