Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей студентке

Петроградский районный суд принял к производству иск историка Олега Соколова к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой и одной из компаний о защите чести, достоинства и деловой репутации.