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Газета.Ru
Газета.Ru

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа. Крушение произошло недалеко от села Дорниково Вышневолоцкого городского округа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новости07:55
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ТАСС

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2020 году

ТАСС10:39
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новости07:55
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ru08:23
РБК

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РБК08:19
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверь08:11
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфакс08:00
Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомости09:13

«Жемчужный прапорщик» Вадим Бойко отправлен под домашний арест

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Вадима Бойко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ ( применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ Санкт-Петербург14:09
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
1K

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей студентке

Петроградский районный суд принял к производству иск историка Олега Соколова к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой и одной из компаний о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Вечерняя Москва15:32

Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о формировании правительства, сообщил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
RT на русском13:24
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
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Гинцбург предсказал, что с COVID-19 в РФ удастся покончить через год

Циркуляцию коронавируса в России удастся прекратить к ноябрю следующего года в случае, если будет достигнут запланированный уровень вакцинации 70-80% населения России, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Интерфакс05:49
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Чьи сделки «засветил» Минфин США. Поименный список

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и больше сотни изданий-партнеров изучили почти две тысячи документов о подозрительных банковских операциях, которые банки передают в отдел по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Минфина США.
Телеканал RTVIвчера в 15:03