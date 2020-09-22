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Газета.Ru
Газета.Ru

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа. Крушение произошло недалеко от села Дорниково Вышневолоцкого городского округа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новостивчера в 07:55
Подробнее о событии
ТАСС

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2020 году

ТАССвчера в 10:39
Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомостивчера в 09:13
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новостивчера в 07:55
РБК

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РБКвчера в 08:19
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверьвчера в 08:11
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфаксвчера в 08:00
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ruвчера в 08:23

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротства

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36

В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник

Напомним, Александра Болучаевского, до недавнего времени занимавшего должность председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.
REGNUMвчера в 05:24
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные

Перемирие на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике дважды за сутки нарушили подразделения ВСУ, 22 сентября сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
ИА Красная Веснавчера в 02:25
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