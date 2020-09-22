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Газета.Ru
Газета.Ru

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области днем 22 сентября разбился истребитель Су-30, совершавший плановый учебно-тренировочный полет, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы Западного военного округа. Крушение произошло недалеко от села Дорниково Вышневолоцкого городского округа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новостивчера в 07:55
Подробнее о событии
ТАСС

Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2020 году

ТАССвчера в 10:39
Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомостивчера в 09:13
РБК

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РБКвчера в 08:19
Tverigrad.ru

В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ruвчера в 08:23
АиФ Тверь

Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверьвчера в 08:11
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

Интерфаксвчера в 08:00
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новостивчера в 07:55

Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, подал судебный иск о защите чести и достоинства к своей бывшей студентке и сожительнице Екатерине Пржигодзкой.
Обвиняемый в убийстве историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице
RT на русском18:07
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В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник

Напомним, Александра Болучаевского, до недавнего времени занимавшего должность председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.
В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник
REGNUMвчера в 05:24
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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака

Москва, 22 сентября 2020, 10:55 — REGNUM Быстрозавариваемые каши, хлопья с молоком и свежевыжатые соки совершенно не подходят для завтрака, считает врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.
REGNUMвчера в 03:55
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Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под два процента, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
РИА Новости17:36
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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