Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

С чего всё началось В Тверской области разбился истребитель Су-30 В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования. РИА Новости 07:55