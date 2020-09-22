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Газета.Ru
Газета.Ru

В Тверской области разбился истребитель Су-30

Истребитель Су-30 разбился в лесу в Тверской области во время планового учебного полета, экипаж самолета катапультировался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

В Тверской области потерпел крушение истребитель Су-30, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Экипаж благополучно катапультировался, после приземления летчики вышли на связь. Сейчас их эвакуировали на аэродром базирования.
РИА Новости07:55
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Тверские ведомости

В Тверской области потерпел крушение истребитель

Тверские ведомости09:13
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В Тверской области во время тренировки разбился истребитель Су-30

Tverigrad.ru08:23
Интерфакс

Истребитель Су-30 разбился в Тверской области

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В Тверской области разбился истребитель Су-30

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Военный истребитель разбился в Тверской области

АиФ Тверь08:11
ТАСС

В Тверской области упал Су-30

ТАСС08:13
РИА Новости

В Тверской области разбился истребитель Су-30

РИА Новости07:55

Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии

«В ходе выполнения полета российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ракетоносцы Ту-160 совершили полет вдоль границ Белоруссии
Известия09:24
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Следователи начали проверку по факту крушения частного самолета в ХМАО

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ организовало процессуальную проверку информации, поступившей из органов внутренних дел, о том, что 21 сентября 2020 года в озере Высынглор недалеко от поселка Угут Сургутского района обнаружен легкомоторный гидросамолет Че-27.
ЮграPROвчера в 09:37
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Минздрав РФ не выполнил 40% показателей нацпроекта «Здравоохранение»

В документе указывается, что Минздрав не выполнил шесть из 15 целевых показателей нацпроекта в 2019 году, включая снижение смертности трудоспособного населения и смертности от болезней системы кровообращения.
News.ruвчера в 08:25
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Сроки строительства линии метро Петербурга перенесли из-за COVID-19

«В связи с изменением лимитов финансирования строительства участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная», внесенных в бюджет города Санкт-Петербурга в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, в условия госконтракта внесено изменение срока окончания строительно-монтажных работ», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Известия08:10
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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