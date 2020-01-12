Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Тверской области загорелся гостиничный комплекс

Гостиничный комплекс "Ривер Клаб" загорелся в Конаково Тверской области, информация о площади возгорания и пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
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Пожар в «Конаково Ривер Клаб» Тверской области ликвидирован

КП - Тверь14:20

МЧС: пожар в отеле «Конаково Ривер Клаб» потушен

ТИА13:38

В отеле «Конаково Ривер Клаб» произошёл сильный пожар

Tvtver.ru13:02

Пожарные ликвидировали возгорание в комплексе под Тверью

ТАСС13:55

В Тверской области горит отель «Конаково Ривер Клаб»

Tverigrad.ru12:45

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области

АиФ Тверь13:06

Пожар в гостиничном комплексе под Тверью локализовали

РИА Новости13:19
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Политика

Профессор ВШЭ приравнял СССР к Третьему рейху

Профессор ВШЭ приравнял СССР к Третьему рейху Гасан Гусейнов снова оказался в центре скандала.
Экспресс газета 08:03
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru 10 января в 13:28
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Происшествия

Украинцы с ножами и палками напали на евреев у могилы раввина

В городе Умань Черкасской области Украины около 30 вооруженных ножами и палками человек атаковали находившихся у могилы раввина евреев.
Lenta.ru 10:13
Происшествия

Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных

Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
REGNUM 14:16
Шоу-бизнес

Полина Гагарина показала фото в бикини в рекордно низком весе

Снимок был опубликован после признания исполнительницы, что ее вес достиг рекордно низкой отметки.
Слово и Дело вчера в 09:48
Политика

США сообщили о разрушении российского «спутника-убийцы»

Дни24 10:38
Экономика

План «Б» для лучшей жизни

Новая схема накоплений станет массовой, если пенсионные фонды покажут хорошую доходность.
Российская газета 09:00
Политика

Путин раскритиковал чиновников за проблемы с водоснабжением Крыма

РБК 10 января в 07:27
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад занял первое место в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.
ТАСС Спорт 09:12
Общество

Ученые объяснили резкое потепление климата в России

Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Ушел в отставку президент Абхазии

В воскресенье,12 января подал в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он подписал документ о сложении с себя полномочий.
Блокнот.ру 13:17
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

BFM.ru 09:51
Футбол

Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
RT на русском 14:01
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru вчера в 16:43
Автоспорт

Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Коммерсантъ 04:50
Происшествия

Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии

Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
РИА Новости 13:25
Кино

Disney запустит новую эпоху «Звездных войн» с помощью видеоигры

Стало известно, что Disney планирует запустить новую эпоху "Звездных войн", однако представит ее не в виде фильма, а реализует ее с помощью некой игры.
VSE42.RU вчера в 05:08
Армия и оружие

Стало известно об ударе по авиабазе с американскими военными в Ираке

Lenta.ru 13:24
Теннис

Джокович обыграл Надаля в финале ATP Cup

Нева Спорт 07:04
Происшествия

К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками

Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Росбалт 11:30
Общество

Минтранс предложил запретить судимым работать таксистами

Министерство транспорта России предложило запретить людям с судимостью за тяжкие преступления работать таксистами.
Известия 12:46
Политика

Президент Ирана обвинил США в последних событиях на Ближнем Востоке

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном заявил, что США виноваты в последних событиях на Ближнем Востоке, сообщается на официальном сайте Роухани.
РИА Новости 14:22
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru вчера в 17:34
Технологии

Компания «Яндекс» может запустить виртуального оператора связи

В Интернет-компании «Яндекс» изданию заявили, что планов по запуску MVNO у неё нет, а переговоры с операторами связи ведутся по различным проектам.
UfacityNews.ru 09 января в 16:20
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Игры

Открытое тестирование ККИ по League of Legends начнётся 24 января

Riot Games объявила, что открытое тестирование Legends of Runeterra — коллекционной карточной игры во вселенной League of Legends — начнётся на РС уже 24 января в 20:00 МСК.
Игромания.ру 14:00
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Спорт

Единственная в истории Ирана олимпийская медалистка покинула страну

РБК 08:45
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru 11:46
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