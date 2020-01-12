Происшествия

Красная веснаКрасная веснаВ Конаково Тверской области горит гостиничный комплекс «Ривер Клаб»

Подробностей об эвакуации находившихся в здании людей и площади возгорания пока не поступало. Напомним, за предыдущие сутки в России произошли 547 техногенных пожаров, тушение которых выполняли подразделения МЧС.
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Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области

АиФ Тверьвчера в 13:06

В отеле «Конаково Ривер Клаб» произошёл сильный пожар

Tvtver.ruвчера в 13:02

МЧС: пожар в отеле «Конаково Ривер Клаб» потушен

ТИАвчера в 13:38

Пожарные ликвидировали возгорание в комплексе под Тверью

ТАССвчера в 13:55

В Тверской области горит отель «Конаково Ривер Клаб»

Tverigrad.ruвчера в 12:45

Спасатели тушат сильный пожар в Конаково Тверской области

Tverlifeвчера в 13:01

Пожар в гостиничном комплексе под Тверью локализовали

РИА Новостивчера в 13:19
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия

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Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
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