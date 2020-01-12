Происшествия
Красная веснаВ Конаково Тверской области горит гостиничный комплекс «Ривер Клаб»
Подробностей об эвакуации находившихся в здании людей и площади возгорания пока не поступало. Напомним, за предыдущие сутки в России произошли 547 техногенных пожаров, тушение которых выполняли подразделения МЧС.
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Представители Пентагона заявили об угрозе со стороны России и Китая.
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Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Происшествия
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Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что Варшаве следовало пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима.
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Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
Происшествия
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Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
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Водитель Mercedes сбил актрису Ренату Литвинову на Тверской улице в Москве, на месте ДТП работают полицейские.
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LaRoma24: Дзаньоло получил разрыв крестообразной связки колена
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Чертежи недостроенного «Ульяновска» используют для атомного авианосца РФ
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Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Автоспорт
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