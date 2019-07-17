Происшествия

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйВ Тверской области загорелся отель

В Конаковском районе Тверской области загорелся отель. Пожар случился в загородном гостиничном комплексе "Ривер Клаб", где вспыхнула крыша. Ему присвоен второй повышенный номер сложности.
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В Тверской области горит отель «Конаково Ривер Клаб»

Tverigrad.ru12:45

В отеле «Конаково Ривер Клаб» произошёл сильный пожар

Tvtver.ru13:02

Спасатели тушат сильный пожар в Конаково Тверской области

Tverlife13:01

Пожарные ликвидировали возгорание в комплексе под Тверью

ТАСС13:55

Отель «Конаково Ривер Клаб» горит в Тверской области

АиФ Тверь13:06

МЧС: пожар в отеле «Конаково Ривер Клаб» потушен

ТИА13:38

Пожар в гостиничном комплексе под Тверью локализовали

РИА Новости13:19
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Происшествия

СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко

Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Газета.Ru 17:40
Происшествия

На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения

Коммерсантъ 19:52
Политика

Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.
РИА Новости 19:55
Наука

Ученые нашли новые намеки на существование стерильных нейтрино

Ученые из обсерватории IceCube нашли новое доказательство существования стерильных нейтрино, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания The Astrophysical Journal.
Ugpressa.ru 15:57
Шоу-бизнес

Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике

Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
OAnews вчера в 12:02
Происшествия

Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине

Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Газета.Ru 04:12
Общество

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь

Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
РИА Новости 21:11
Происшествия

Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова

Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
REGNUM 09 января в 23:33
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Мойка78 17:20
Общество

Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах

По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Московский Комсомолец 10:58
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 05:44
Биатлон

Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 вчера в 15:43
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
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Общество

Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса

Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Kleo.ru 05:08
Политика

Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
Известия 17:01
Происшествия

Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке

Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
Газета.Ru 21:48
Музыка

Юный пятничанин выступил на сцене московской Гнесинской школы

Красный октябрь 10 января в 05:55
Армия и оружие

Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана

Avia.pro вчера в 17:36
Политика

Назван вероятный и. о. президента Абхазии

Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
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Общество

СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления

В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Ведомости 16:38
Политика

Климкин назвал Украину сырьевым придатком

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Известия 21:17
Происшествия

В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей

В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.
Аргументы и Факты 15:15
Футбол

«Матч ТВ»: Виталий Денисов поехал на сборы с «Ротором»

32-летний узбекский защитник Виталий Денисов близок к подписанию контракта с «Ротором», сообщает «Матч ТВ».
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Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна 17:04
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс вчера в 11:09
Политика

МИД Ирана призвал Трампа не позорить персидский язык

У себя в Twitter он написал, что руки Трампа запачканы угрозами, санкциями и террором в отношении народа Ирана.
ТК Звезда 21:18
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Блумберг хочет потратить $1 млрд ради победы над Трампом

Миллиардер Майкл Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд на президентскую гонку в 2020 году.
Секрет фирмы 15:14
Общество

Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января

Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Волгодонская правда 08:57
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