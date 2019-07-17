Происшествия
Южный ФедеральныйВ Тверской области загорелся отель
В Конаковском районе Тверской области загорелся отель. Пожар случился в загородном гостиничном комплексе "Ривер Клаб", где вспыхнула крыша. Ему присвоен второй повышенный номер сложности.
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Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Политика
Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на переговоры.
Наука
Ученые нашли новые намеки на существование стерильных нейтрино
Ученые из обсерватории IceCube нашли новое доказательство существования стерильных нейтрино, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах издания The Astrophysical Journal.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Общество
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года.
Происшествия
Пострадавший в аквапарке Новосибирска подросток приехал из Кемерова
Напомним, 8 января 2020 года в новосибирском аквапарке 16-летний подросток застрял в джакузи.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из клиники домой
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники, где она проходила курс лечения.
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Водителем Mercedes оказалась 28-летняя девушка, которая и заявила, что актриса была в состоянии алкогольного опьянения.
Общество
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Наряд длины миди из легкой ткани приглушенного голубого тона украшал очень глубокий вырез в области декольте.
Политика
Пушков оценил позицию Эстонии по договору о границе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, назвавшего договор о границе с Россией от 2014 года нарушающим конституцию Эстонии.
Происшествия
Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке
Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
Музыка
Юный пятничанин выступил на сцене московской Гнесинской школы
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Политика
Назван вероятный и. о. президента Абхазии
Вопрос по исполняющему обязанности президента Абхазии пока остается не решенным.
Общество
СКР: российских журналистов в ЦАР убили с целью ограбления
В июле 2018 г. в ЦАР погибли трое российских журналистов: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль.
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Происшествия
В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей
В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.
Футбол
«Матч ТВ»: Виталий Денисов поехал на сборы с «Ротором»
32-летний узбекский защитник Виталий Денисов близок к подписанию контракта с «Ротором», сообщает «Матч ТВ».
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Политика
МИД Ирана призвал Трампа не позорить персидский язык
У себя в Twitter он написал, что руки Трампа запачканы угрозами, санкциями и террором в отношении народа Ирана.
Политика
Блумберг хочет потратить $1 млрд ради победы над Трампом
Миллиардер Майкл Блумберг заявил о готовности потратить $1 млрд на президентскую гонку в 2020 году.
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.