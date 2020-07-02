с чего всё началось

«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены). Хакеры предлагают купить эту базу за 66 биткоинов (42,7 млн руб.).

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

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