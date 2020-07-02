Общество

РБКРБКВ Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

«Продается база «Туристы база ЕПГУ актуальность июнь 2020 выплаты заграница» Подлинность базы подтверждается данным твитом, также как и доступы к определенным аккаунтам», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены). Хакеры предлагают купить эту базу за 66 биткоинов (42,7 млн руб.).
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с чего всё началось
В твиттер-аккаунте ситуационно-кризисного центра МИДа опубликовано
 предложение выкупить базу данных российских туристов, которые ранее зарегистрировались на портале «Госуслуги».
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