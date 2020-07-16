с чего всё началось

Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду. Об этом сообщила в четверг служба поддержки американской компании Twitter.

В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов

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