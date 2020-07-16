Общество
ТАССВ Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду. Об этом сообщила в четверг служба поддержки американской компании Twitter.
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с чего всё началось
По имеющимся на текущий момент данным, хакерской атаке подверглись около 130 аккаунтов в социальной сети Twitter, сообщается в микроблоге службы поддержки.Газета.Ruвчера в 23:31
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