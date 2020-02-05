В Тюменскую область прибыли 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса. На родину их доставил борт ВКС России, сообщает РИА Новости. Состояние соотечественников удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено.

В Тюмень прибыл первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая

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Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

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