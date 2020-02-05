Общество
BFM.ruВ Тюмень прибыл первый самолет с россиянами, эвакуированными из Китая
В Тюменскую область прибыли 80 граждан РФ, эвакуированных из китайского города Ухань, где возникла вспышка коронавируса. На родину их доставил борт ВКС России, сообщает РИА Новости. Состояние соотечественников удовлетворительное, заболевших среди них не выявлено.
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Второй российский самолёт доставил в Тюменскую область 64 россиянина, эвакуированных из Уханя
Комсомольская правда04:23
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Общество
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Политика
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США и Россия скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
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Отдельно сообщается о сбоях в работе сервиса «Яндекс.Музыка» — там фиксируются неполадки в работе потоковой музыки (63%) и веб-сайта (35%), некоторые пользователи также испытывают трудности с авторизацией (1%).
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Шоу-бизнес
Певица МакSим попала в больницу
Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
Здоровье
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Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Здоровье
В Саранске с подозрением на коронавирус госпитализирован мужчина
Накануне, напомним, в инфекционную больницу Саранска были госпитализированы две девушки, которые недавно приехали домой из Гонконга.
Общество
В Симферополе вводят график подачи воды
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Госкомводхоза РК, ежесуточно Симферополь потребляет от 140 до 150 тысяч кубометров воды.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Происшествия
У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
Новый тип коронавируса нашли у 10 пассажиров с круизного судна, которое уже несколько дней находится на карантине на рейде у японского города Йокохама, сообщил министр здравоохранения Японии Като Кацунобу.
Общество
ФАС примет меры против завышения цен на медицинские маски
Рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования, заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Политика
Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству страны
Парламент Румынии 10 октября 2019 года проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Виорики Данчилэ, представлявшей СДП.
Общество
Лукашенко объяснил задержание директоров всех сахарных заводов страны
Разницу взятками отдавали директорам заводов, сказал Александр Лукашенко журналистам во время посещения бумажной фабрики в Гомельской области.
Политика
Путин потребовал от правительства прорыва в дебюрократизации
По словам президента, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин доложил ему о работе по оптимизации административных процедур и внедрении передовых цифровых технологий в деятельности министерств и ведомств.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Происшествия
На Урале трех экс-полицейских обвиняют в изнасиловании
Трое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в служебном автомобиле, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщил руководитель следственного отдела по Ленинскому району города Екатеринбург СУСК по региону Вадим Терновой.
Авто
Hyundai показала новый хэтчбек Hyundai i20
Компания Hyundai показала изображения хэтчбека Hyundai i20 третьего поколения.
Здоровье
Онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком связан с увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Политика
Лукашенко надеется на честные отношения с Россией
Местные СМИ подчеркивают, что Лукашенко хочет самых честных добрых и дружеских отношений с братским народом, пишет Федеральное агентство новостей.
Общество
В Минздраве назвали сроки создания вакцины против коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что на создание вакцины против коронавируса потребуется минимум восемь месяцев, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике
Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Наука