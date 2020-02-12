Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами

Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
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Источник: тюменский следователь, который отмечал повышение под воровские лозунги, уволен

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СМИ заявили об увольнении тюменского следователя СКР после застолья в ресторане

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Автор скандального видео с тюменскими силовиками рассказал, зачем говорил им: «Жизнь ворам!" и «АУЕ!"

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В Тюмени следователи отметили повышение коллеги лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ!»

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СМИ: тюменского следователя СК, отмечавшего повышение под возгласы «АУЕ!», уволили

Znak.com06:53
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Происшествия

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НАТО хочет избежать «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.
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Мишустин отметил недопустимость затягивания сроков по нацпроектам

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«Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.
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Пятеро военных НАТО потерялись на учениях в лесах Литвы

Пятеро военных, проходивших службу в разведывательном подразделении НАТО, были объявлены пропавшими без вести во время военных учений 4-6 февраля.
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Газета.Ru вчера в 05:45
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В Кремле отказались комментировать приговор фигурантам дела «Сети»

Приговор фигурантам дела о террористическом сообществе «Сеть» (запрещено на территории РФ) невозможно комментировать, потому что это решение суда, заявил в среду, 12 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

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Жена и дочь выписанного мужчины пробудут в медицинском учреждении до 14 февраля как контактирующие с ним лица, сам он намерен остаться в Чите.
РИА Новости вчера в 22:37
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В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Газета.Ru вчера в 02:15
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
РИА Новости 07:05
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

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В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.
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Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

В Полтавском районе Омской области уборщица интерната пригласила к себе в гости двоих малолетних воспитанников учреждения и занялась с ними сексом.
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Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
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Сирийская армия взяла под контроль трассу Дамаск — Алеппо

Армия САР впервые за 8 лет восстановила контроль над международной трассой Дамаск — Алеппо.
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Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
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Налоговая служба начнёт следить за доходами россиян

С 1 апреля текущего года Федеральная налоговая служба начнёт контролировать денежные поступления россиян на банковские карточки.
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Названы восстанавливающие кишечник продукты

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Новый двигатель для ракеты-носителя «Союз-5» становится реальностью

Государственная корпорация Роскосмос сообщает о том, что в Воронежском центре ракетного двигателестроения стартовали экспериментальные работы по созданию двигателя для перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5».
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