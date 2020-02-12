Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Тюмени СК проверит видео с воровскими лозунгами на банкете силовиков

По данным ряда СМИ, действие происходит в Тюмени, в грузинском ресторане. Отметим, что на фоне в записи действительно играет музыка, похожая на кавказскую. Из-за этого ролика в Следственном комитете по Тюменской области назначено проведение служебной проверки.
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Тюменский следком проводит проверку скандальной истории, в которой, возможно, замешан сотрудник их ведомства

Вслух.Ру04:34

В Тюмени следователи отметили повышение коллеги лозунгами «Жизнь ворам!» и «АУЕ!»

КП - Тюмень04:21

СМИ: сотрудник тюменского СКР отметил повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам»

Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:21

СК отреагировал на крики «Жизнь ворам!» на празднике следователя

URA.Ru03:33

Тюменские силовики отметили повышение под выкрик «АУЕ» и «жизнь ворам»

NashGorod.ru01:52

СКР Тюмени проводит служебную проверку видео, на котором следователь позирует под «АУЕ!»

Znak.com02:39

СК начал проверку праздника силовиков, позировавших под возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ»

Новый День05:03
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Происшествия

Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме

Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
REGNUM 03:51
Армия и оружие

Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе

Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Газета.Ru 04:47
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 02:30
Политика

В Киеве заявили о готовности выполнить соглашения нормандского саммита

Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.
RT на русском 04:26
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева с детьми встречает его с работы

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлел, как его супруга Алла Пугачева встречает его вместе с детьми вечером в особняке в подмосковной деревне Грязь.
Московский Комсомолец 04:34
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Автоспорт

Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса

Китайский этап чемпионата мира в «Формуле-1», который должен был пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.
Спорт день за днем 03:32
Гаджеты

Samsung представил складной смартфон

На презентации Samsung представил новые смартфоны-флагманы. В линейке три модели — Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra.
Коммерсантъ вчера в 15:02
Общество

Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок

Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны.
Ведомости 04:33
Экономика

Топ-менеджер «Нафтогаза» пожаловался на задержку премии за сделку с РФ

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что ему задерживают выплату премии за соглашения с "Газпромом".
РЕН ТВ вчера в 08:52
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» данные для дела против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости 04:39
Культура

Новая передача Ксении Собчак на Первом возмутила зрителей

Первый выпуск нового телешоу Ксении Собчак "Док-ток", опубликованный на YouTube, набрал 1,6 тысяч отметок "нравится" и 4,7 тысяч отметок "не нравится", а также собрал множество недовольных комментариев от зрителей, оставшихся разочарованными новым проектом скандальной телеведущей.
Газета.Ru 02:02
Армия и оружие

Сирийское обострение. Кто и зачем подливает масла в идлибский котел

Вашингтон выразил поддержку союзнику по НАТО. Возможно ли на этом фоне новое обострение между Россией и Турцией — разбиралось РИА Новости.
РИА Новости 00:00
Происшествия

Волгоградец погиб при спуске на тюбинге возле Мамаева кургана

Известия 03:51
Экономика

ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству

ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
РБК вчера в 11:09
Происшествия

На вилле в Испании обнаружены тела двух российских бизнесменов

Тела двух российских бизнесменов обнаружены на вилле в испанском городе Дения.
Известия 03:33
Экономика

В России могут снизить страховые взносы

Впервые идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017–2018 годах.
Вести.Ru вчера в 01:19
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
RT на русском 02:28
Гаджеты

Apple разрабатывает недорогие наушники AirPods Pro Lite

Предполагается, что появится AirPods Pro Lite — «облегченная» версия беспроводных наушников, которая будет более доступной по стоимости.
NewInform 04:10
Шоу-бизнес

Анна Семенович попала в больницу из-за неудачного педикюра

Экспресс газета 03:22
Общество

Медсестра из ФРГ рассказала об отличиях российских врачей от немецких

Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

В Брянске есть раненые в ДТП с маршруткой №47 и «скорой»

Напомним, сегодня, 12 февраля, утром недалеко от остановки «Литий» на проспекте Московском в Фокинском районе Брянска столкнулись маршрутка №47 и машина скорой медицинской помощи.
Городской телеканал (Брянск) 01:48
Фигурное катание

Евгения Медведева анонсировала «важное объявление»

МК-Спорт 04:56
Политика

Захарова ответила на слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой

Ранее польский посол в Германии Анджей Пшилебский заявил газете Märkische Oderzeitung, что не Советский Союз, а западные союзники внесли решающий вклад в окончание Второй мировой войны.
РБК 03:44
Здоровье

В Екатеринбурге закрыли на карантин 252 класса и 106 групп в детсадах

Из-за карантина по гриппу и ОРВИ в Екатеринбурге закрыли 252 школьных класса и 106 групп в детских садах города.
REGNUM 05:03
Общество

Среднеуральскую птицефабрику закрыли по решению суда

По решению суда, с сегодняшнего дня и до рассмотрения искового заявления ответчика запрещается доступ на предприятие сотрудников, а также эксплуатация помещений и зданий птицефабрики.
Уральский меридиан 04:41
Авто

Названа дата начала продаж нового Volkswagen Polo в России

Уовый Volkswagen Polo получил современный дизайн, а также стал первым автомобилем бренда в России, который имеет новый логотип.
SpeedMe 10 февраля в 05:20
Здоровье

В Челябинской области врача к ребёнку вызывали 327 раз

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова сообщила, что к ребёнку родители вызывали врача на дом два дня.
Уральский меридиан 03:35
Политика

Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза

Доверие экс-премьеру Дмитрию Медведеву снизилось с 9 до 5%, как и недоверие – с максимальных за два года 32% в сентябре до 27%.
Ведомости 01:18
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат вчера в 03:39
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