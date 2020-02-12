Происшествия
РИА НовостиСК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами
Следственный комитет Тюменской области начал проверку после публикации в СМИ видеоролика, на котором следователь отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК.
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Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Политика
Кремль отреагировал на падение рейтинга Путина
Накануне Левада-центр опубликовал результаты опроса, согласно которым уровень доверия президенту Владимиру Путину среди россиян в январе 2020 года составил 35%.
Здоровье
В России выздоровел второй пациент с коронавирусом
По состоянию на 12 января число заболевших коронавирусом превысило 44 тыс. человек. 1113 погибли, более 4,7 тыс. выписаны из больниц.
Происшествия
Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Политика
Ермак раскрыл детали плана проведения местных выборов в Донбассе
Руководитель администрации президента Зеленского Ермак сообщил, что Украина имеет четкий план проведения местных выборов на Донбассе в конце октября текущего года.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Армия и оружие
Пентагон опубликовал карту активности ВМФ России
Армия и оружие
Эрдоган обвинил российских военных в нападениях в Идлибе
Турецкий президент Тайп Эрдоган обвинил российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе, цитирует Ahval.
Политика
Все заявленные планы должны быть обеспечены финансированием
Все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объеме обеспечены финансированием.
Фигурное катание
Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Политика
Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм показала, как выглядит ее тело спустя 3 недели после родов
Эшли Грэм во всем мире известна, как модель формата plus size.
Кино
В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»
Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
Экономика
Мишустин возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
Экономика
ЦБ раскрыл детали продажи доли в Сбербанке правительству
ЦБ и Минфин 11 февраля сообщили о предстоящей продаже правительству 50% плюс одна акция Сбербанка, которые сейчас принадлежат регулятору.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Происшествия
Второй взрыв произошёл в почтовой компании в Амстердаме
Взрывное устройство во второй раз сработало в офисе почтовой компании в Амстердаме. Об этом сообщает 12 февраля Reuters.
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Футбол
Тихонов считает преждевременным оценивать главного тренера «Спартака»
Экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что оценить работу нового тренера команды Доменико Тедеско можно будет только весной, сообщают «Известия».
Авто
Названы самые угоняемые в России автомобили
Лидером по угонам новых автомобилей в 2019 году стал корейский седан Kia Rio.
Политика
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Политика
Радаев остался в «красной зоне» политической устойчивости губернаторов
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев по-прежнему находится в «красной зоне» политической устойчивости глав регионов РФ.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Происшествия
В Польше избили говоривших по-русски приезжих
В польском городе Торунь избили приезжих из Украины, России и Белоруссии за то, что они говорили по-русски.
Армия и оружие
Россия разрабатывает оружие против гиперзвуковых ракет
Россия разрабатывает средства защиты от гиперзвукового оружия. Об этом «Известиям» сообщили источники в военно-промышленном комплексе.
Биатлон
Резцова: не верю, что победы норвежцев возможны без медицинской помощи
Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи.
Политика
Поклонская рассказала о смертном приговоре от «Правого сектора»
Хоккей
Алексея Морозова представят новым президентом КХЛ
Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса» Алексей Морозов будет назначен президентом КХЛ.