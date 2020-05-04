Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.

с чего всё началось

В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.

В Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира

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