Происшествия
Газета.RuВ Тюмени нашли сбежавшего из армии 15 лет назад дезертира
В Тюмени обнаружили дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад и не сообщил родным о себе. Об этом сообщает сайт 72.ru со ссылкой на военный следственный отдел СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.
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с чего всё началось
Военные следователи нашли мужчину, который 15 лет назад сбежал из части и скрывался в Тюменской и Свердловской областях, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Тюменскому гарнизону ЦВО.РИА Новости06:48
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Мама думала, что умер: тюменские военные нашли сбежавшего 15 лет назад солдата
Новости Тюмени 72.ruвчера в 23:02
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
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